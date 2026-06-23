Thông báo quan trọng từ Điện lực Việt Nam, người dân cần biết

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát đi thông báo về một hình thức lừa đảo mới xuất hiện thời gian gần đây, khi nhiều khách hàng bất ngờ nhận được tin nhắn giả mạo thương hiệu EVN nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Theo phản ánh từ một số khách hàng sử dụng điện, họ nhận được tin nhắn có tên người gửi hiển thị là “EVN CSKH”. Nội dung tin nhắn chứa một mã OTP gồm 6 chữ số cùng đường dẫn lạ có chèn từ khóa “evn” trong địa chỉ, khiến người nhận dễ nhầm tưởng đây là tin nhắn chính thức từ ngành điện.

EVN vừa phát đi thông báo về thủ đoạn giả mạo mới đang nhắm tới khách hàng sử dụng điện. (Ảnh: Điện lực Việt Nam)

EVN khẳng định đây là thủ đoạn giả mạo mới của các đối tượng lừa đảo. Mục đích của các tin nhắn này là dụ người dùng truy cập vào các website giả mạo, từ đó chiếm đoạt thông tin cá nhân, dữ liệu khách hàng hoặc tài khoản ngân hàng.

Đại diện EVN cho biết, ứng dụng chăm sóc khách hàng EVN CSKH đang được triển khai thử nghiệm từ ngày 15/6/2026. Người dùng chỉ nhận được mã xác thực OTP trong trường hợp đăng nhập lần đầu hoặc thực hiện các bước xác thực giao dịch trên ứng dụng.

Đáng chú ý, tin nhắn OTP chính thức của EVN không đính kèm bất kỳ đường link nào. Vì vậy, mọi tin nhắn tự xưng EVN có chứa mã OTP đi kèm đường dẫn truy cập đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Trước tình trạng trên, EVN khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email, mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin dưới danh nghĩa EVN hay nhân viên điện lực.

Bên cạnh đó, khách hàng không cung cấp mã OTP, mật khẩu đăng nhập, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào tự nhận là đại diện của EVN.

EVN cũng lưu ý người dân chỉ tải ứng dụng EVN CSKH từ các kho ứng dụng chính thức như Google Play và App Store. Trước khi cài đặt, người dùng cần kiểm tra kỹ tên ứng dụng, đơn vị phát hành và tránh tải phần mềm từ các đường link không rõ nguồn gốc để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo, mất an toàn thông tin.