Hà Nội: Cụ bà gần 100 tuổi, sức khỏe yếu bị bắt buộc đến phường làm thủ tục hành chính

Tối 22/6, mạng xã hội xôn xao với nội dung một tài khoản mạng xã tài khoản Facebook V.H đăng tải bài viết phản ánh về thái độ phục vụ công dân của một cán bộ tại Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà (Hà Nội).

Theo nội dung chia sẻ, đầu giờ chiều cùng ngày, ông V.H đến Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà làm thủ tục ủy quyền nhận lương thay cho mẹ là bà N.T.T.H (sinh năm 1929) do giấy ủy quyền trước đó đã hết hạn. Cụ bà H. là cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi Đảng và hiện đã 99 tuổi.

Tại quầy tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Tư pháp - Chứng thực thuộc Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà, cán bộ tiếp nhận yêu cầu cụ bà H. phải trực tiếp có mặt.

Ông H. cho biết đã trình bày việc mẹ mình tuổi cao, sức yếu, không thể đến trụ sở phường. Sau đó, một nữ cán bộ hướng dẫn ông về nhà và sau 17h30 thực hiện cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo để xác nhận thông tin. Ông đã thực hiện cuộc gọi đúng theo hướng dẫn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ông và mẹ qua màn hình điện thoại, nữ cán bộ không chào mà hỏi: Bà tỉnh không? Ông H. trả lời mẹ mình "lúc tỉnh lúc không", dù hiện nay bà vẫn có thể đọc được truyện bằng tiếng Pháp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh số 3, TP Hà Nội

Sau đó, nữ cán bộ cho biết trường hợp này không thể thực hiện thủ tục ủy quyền. "Vì vậy, tôi đã mời chị đến nhà tôi cách phường có 200m, nhưng bị từ chối. Đồng thời, nữ cán bộ còn yêu cầu mời cả hai con ruột của bà phải lên phường để làm giấy" - ông H. bức xúc.

Trước vụ việc này, ông Phan Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội cho biết, ngay trong sáng 23/6, cán bộ tại điểm hành chính công phường đã giải quyết với nhà ông H.

Ông Phúc khẳng định: Việc này do ông H. chưa nhận được hướng dẫn đầy đủ và quá trình hướng dẫn của cán bộ cũng chưa rõ ràng. Theo ông, quá trình hướng dẫn cần rõ ràng, dễ hiểu hơn. "Tôi đã yêu cầu cán bộ liên quan rút kinh nghiệm”, ông Phúc nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Bùi Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh số 3, TP Hà Nội cho biết sau khi tiếp nhận sự việc, ông đã trực tiếp cùng lãnh đạo Trung tâm đến tận nhà ông H. nhận lỗi và xử lý thủ tục cho người dân. Ông Hùng cho rằng, cán bộ làm đúng quy trình, nhưng cách ứng xử và truyền lửa cho người dân chưa phù hợp. "Vì cuối giờ chiều, ngoài giờ hành chính, nên nhân viên cũng mệt mỏi nên trả lời qua video với công dân chưa rõ ràng, câu được câu mất" - ông Hùng nói.

Về câu hỏi hiệu quả của các tổ xung kích đến tận nhà làm thủ tục hành chính cho người cao tuổi, người yếu thế, ông Hùng cho biết, các tổ xung kích làm việc rất hiệu quả nhưng do bác H. chưa đăng ký với tổ dân phố. "Đây là do sơ suất gia đình không đăng ký, để bị lọt, nắm được tổ xung kích sẽ xuống tận nhà làm thủ tục cho người dân", vị lãnh đạo chia sẻ.

Được biết, ngay trong chiều 23/6, toàn bộ chi nhánh số 3 sẽ họp để rút kinh nghiệm trong việc tiếp công dân.