Một loại giấy tờ hàng triệu người đang dùng sẽ hết hạn vào 1/7

Từ ngày 1/7/2026, vé tháng giấy xe buýt tại Hà Nội sẽ không còn giá trị sử dụng. Người đang dùng loại vé này cần chuyển sang thẻ vé giao thông điện tử để tránh gián đoạn việc đi lại hằng ngày. Với nhiều người dân Hà Nội, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người lao động, công nhân hoặc những người thường xuyên di chuyển bằng phương tiện công cộng, tấm vé tháng xe buýt giấy là vật quen thuộc trong nhiều năm qua.

Theo thông báo từ kênh thông tin xe buýt Hà Nội, từ ngày 1/7/2026, vé tháng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Cũng theo thông báo này, từ ngày 1/8/2026, thẻ miễn phí bằng nhựa không gắn chip cũng hết giá trị sử dụng. Hành khách thuộc các nhóm này cần đăng ký, chuyển đổi sang thẻ vé giao thông điện tử, gồm thẻ vật lý gắn chip hoặc thẻ ảo trên ứng dụng.

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Vé tháng giấy hết hạn từ 1/7, ai cần chú ý?

Nhóm cần đặc biệt lưu ý là những hành khách đang sử dụng vé tháng giấy xe buýt tại Hà Nội. Sau mốc 1/7, loại vé này sẽ không còn được chấp nhận khi đi xe buýt. Điều này đồng nghĩa người dùng vé tháng cần chủ động chuyển sang hình thức mới trước thời điểm trên để không bị ảnh hưởng tới lịch trình đi học, đi làm.

Bên cạnh đó, những người đang sử dụng thẻ miễn phí bằng nhựa không gắn chip cũng cần theo dõi mốc 1/8/2026. Đây là thời điểm loại thẻ này hết giá trị sử dụng theo thông báo của đơn vị vận hành.

Thực tế, việc thay đổi hình thức vé có thể tác động tới thói quen đi lại của nhiều người, bởi xe buýt vẫn là phương tiện công cộng quen thuộc tại Hà Nội. Theo Cổng thông tin điện tử Hà Nội, năm 2025, Transerco phục vụ khoảng 240 triệu lượt hành khách đi xe buýt, tăng 25% so với năm trước. Con số này cho thấy quy mô lớn của mạng lưới xe buýt trong đời sống đô thị.

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Đổi, gia hạn vé tháng mới như thế nào?

Người dân có thể đăng ký, chuyển đổi hoặc gia hạn vé tháng mới qua nhiều kênh khác nhau.

Với ứng dụng iHanoi, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội hướng dẫn người dùng đăng nhập bằng VNeID hoặc số điện thoại, vào mục “Giao thông”, sau đó chọn “Đăng ký vé tháng xe buýt”. Tính năng này cho phép người dân đăng ký thẻ xe buýt tháng ngay tại nhà, đồng thời có thể thực hiện gia hạn hoặc cấp lại thẻ tháng.

Ngoài iHanoi, hành khách có thể sử dụng ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN”. Trên ứng dụng này, người dùng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại và mã OTP, sau đó đăng ký thẻ vé tháng điện tử hoặc liên kết thẻ vật lý đã có. Với người đã có thẻ vật lý, hệ thống cho phép liên kết bằng số CCCD/CMT đã dùng khi đăng ký, rồi chuyển đổi sang thẻ điện tử hoặc thẻ ảo.

Người dân nên chuẩn bị trước CCCD/CMT hoặc mã định danh cá nhân, số điện thoại để nhận OTP, ảnh cá nhân nếu đăng ký mới, cùng các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên nếu thuộc nhóm học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp hoặc người được miễn, giảm giá vé.

Thẻ giao thông mới (Ảnh T.Hai)

Các loại vé vật lý dần sẽ được chuyển sang vé điện tử (Ảnh Đài PT-TH Hà Nội)

Với những người không quen thao tác trên điện thoại, phương án phù hợp hơn là đến các điểm bán vé hoặc điểm hỗ trợ để được nhân viên hướng dẫn trực tiếp. Khi đi đổi vé, người dân nên mang theo vé tháng giấy hoặc thẻ cũ đang sử dụng để được kiểm tra, xử lý theo quy định.

Những hành khách sử dụng vé lượt thì sao?

Một điểm người dân cần lưu ý là việc bỏ vé tháng giấy không đồng nghĩa tất cả hành khách đi xe buýt đều phải đăng ký thẻ mới.

Với khách đi lẻ, khách vãng lai, du khách hoặc người chỉ thỉnh thoảng sử dụng xe buýt, hành khách vẫn có thể mua vé lượt khi lên xe theo quy định hiện hành. Đây là nhóm không sở hữu vé tháng giấy hoặc thẻ miễn phí nhựa cũ, nên không thuộc diện bắt buộc phải đổi vé trong đợt này.

Nói cách khác, mốc 1/7 chủ yếu liên quan tới người đang dùng vé tháng giấy. Còn với người đi từng chuyến, việc đi lại bằng xe buýt vẫn thực hiện theo hình thức vé lượt như hiện nay.

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Nhìn rộng hơn, việc bỏ vé tháng giấy là một bước trong quá trình số hóa hệ thống vận tải công cộng của Hà Nội. Thay vì quản lý bằng vé giấy, tem tháng và thẻ nhựa cũ, hệ thống vé điện tử giúp hành khách đăng ký, gia hạn, cập nhật thông tin thuận tiện hơn. Với cơ quan vận hành, dữ liệu điện tử cũng hỗ trợ quản lý sản lượng khách, doanh thu, hạn chế gian lận vé và chuẩn bị cho mục tiêu liên thông giữa xe buýt với metro trong tương lai.