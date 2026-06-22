Ra lệnh bắt tạm giam bà chủ hàng loạt cơ sở lưu trú Phạm Thị Huỳnh Như

Ngày 22/6, Công an TP HCM thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP, 22 Tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài trên toàn địa bàn Thành phố.

Qua kiểm tra bước đầu đối với 1.616 cơ sở lưu trú, lực lượng Công an đã phát hiện 160 cơ sở lưu trú vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài; phát hiện gần 311 trường hợp người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp, đánh bạc, cư trú trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện cao điểm, Công an TP đã liên tiếp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn nhiều ổ nhóm người nước ngoài có dấu hiệu lợi dụng địa bàn Thành phố để tổ chức hoạt động phạm pháp, nhất là các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia.

Ngày 18/5 , Tổ công tác của Công an TP phối hợp Công an phường Thuận Giao kiểm tra hành chính nhà nghỉ Bảo Ly trên địa bàn phường Thuận Giao. Qua kiểm tra phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú tại cơ sở nhưng không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định; đồng thời thu giữ gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác.

Cơ quan Công an kiểm tra các cơ sở vi phạm (Ảnh: Công an TPHCM).

Kết quả điều tra xác định một số đối tượng người Trung Quốc, gồm Dai Fei (còn gọi Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong, đã được các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo sang Việt Nam khảo sát địa điểm, thuê cơ sở lưu trú, lắp đặt hệ thống mạng, chuẩn bị cơ sở vật chất, máy móc và tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam nhằm hình thành một trung tâm hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Mục tiêu của các đối tượng là sau khi hoàn tất việc lắp đặt hệ thống sẽ tổ chức đào tạo, vận hành các hoạt động lừa đảo nhắm vào công dân nước ngoài, chủ yếu là công dân Trung Quốc.

Quá trình kiểm tra dữ liệu điện tử, đấu tranh khai thác và thu thập chứng cứ, Công an TP phát hiện nhiều tài liệu, kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với các phương thức, thủ đoạn như giả danh hoạt động thương mại điện tử, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán và nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến khác.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cảnh sát xác định trước khi tập trung tại nhà nghỉ Bảo Ly, nhiều đối tượng người Trung Quốc trong nhóm này từng được bố trí lưu trú tại các cơ sở khác trên địa bàn.

Quá trình điều tra làm rõ Quách Thị Huế (sinh năm 1990) là chủ một số cơ sở lưu trú đã cho các đối tượng người Trung Quốc vào ở mà không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện đăng ký, khai báo lưu trú theo quy định, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 8/6 , cảnh sát tiếp tục phát hiện nhóm 83 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, thuê khách sạn Emerald Gold tại phường Bình Dương để tập kết nhân sự, máy tính, điện thoại và nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Quá trình điều tra xác định Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn đã thuê, quản lý nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn TP; đồng thời móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để tiếp nhận, bố trí nơi ở cho số lượng lớn người nước ngoài, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép.

Mặc dù không đủ điều kiện pháp lý để hoạt động, các đối tượng vẫn đưa người nước ngoài đến lưu trú, không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện đăng ký, khai báo lưu trú theo quy định.

Cơ quan Công an xác định các đối tượng đã cơ bản hoàn thành việc vận chuyển, lắp đặt máy móc và huấn luyện nhân sự phục vụ cho hoạt động lừa đảo qua không gian mạng.

Cảnh sát đã kịp thời phát hiện, tổ chức kiểm tra và phá rã toàn bộ đường dây ngay trước thời điểm đưa vào vận hành. Toàn bộ hệ thống nhân sự, cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo mới được tập kết, lắp đặt và chưa kịp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả đấu tranh đã ngăn chặn hiệu quả nguy cơ hình thành một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên địa bàn TP.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/6 và ngày 17/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong, Quách Thị Huế, Phạm Thanh Sơn và Phạm Thị Huỳnh Như về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự đồng thời tiến hành khám xét, kiểm tra các địa điểm liên quan để thu thập tài liệu, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Gần đây nhất, ngày 17/6 , qua kiểm tra cư trú tại một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình; cảnh sát phát hiện 42 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc lưu trú trái quy định; đồng thời thu giữ 132 điện thoại di động, 77 máy tính bảng, 7 máy tính xách tay, nhiều thiết bị mạng, thiết bị viễn thông cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Kết quả điều tra xác định đây là địa điểm được các đối tượng người nước ngoài lựa chọn làm nơi tập kết nhân sự, bố trí ăn ở tập trung và tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín. Các đối tượng đã thuê nguyên căn nhà, lắp đặt hệ thống mạng tốc độ cao, trang bị giường tầng, thiết bị điện tử và thực hiện nhiều biện pháp quản lý nội bộ nhằm phục vụ cho việc vận hành một ổ nhóm lừa đảo nhắm đến công dân Trung Quốc.

Những người được đưa đến đây bị kiểm soát chặt chẽ về sinh hoạt, hạn chế đi lại, mọi hoạt động đều chịu sự điều hành từ các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.

Quá trình đấu tranh bước đầu xác định, sau khi lực lượng chức năng Campuchia tăng cường các biện pháp đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm do số đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, số này có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động đến Việt Nam.

Đầu năm 2026, một đối tượng người nước ngoài đã móc nối với Nguyễn Hồng Thảo Nhi (sinh năm 1992) để thuê căn nhà trên làm nơi tập kết, ăn ở và tổ chức hoạt động cho nhóm người Trung Quốc.

Sau khi thuê được địa điểm, các đối tượng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng internet dung lượng lớn, trang bị giường tầng, cải tạo không gian sinh hoạt tập trung và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của ổ nhóm.

Đầu tháng 5/2026, Fan HaiMing và Cao JiaLiang từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam; sau đó số người Trung Quốc trên liên tục được đưa đến lưu trú tại căn nhà này.

Các đối tượng tổ chức quản lý theo mô hình khép kín, kiểm soát chặt chẽ việc đi lại, sinh hoạt; mọi hoạt động đều được điều hành từ các đối tượng ở nước ngoài. Trong đó, Fan HaiMing được giao quản lý nhân sự, theo dõi hoạt động và duy trì kỷ luật nội bộ; Cao JiaLiang phụ trách hậu cần, quản lý việc ra vào và bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các đối tượng lưu trú tại đây.

Tài liệu điều tra cho thấy các đối tượng đã có sự phân công vai trò cụ thể, tổ chức chặt chẽ từ khâu thuê địa điểm, bố trí nơi ở, quản lý nhân sự đến chuẩn bị điều kiện phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng và thực tế các đối tượng đã tiến hành thực hiện các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nhắm đến công dân Trung Quốc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/6 Cơ quan An ninh điều tra Công an TP đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Fan HaiMing, Cao JiaLiang và Nguyễn Hồng Thảo Nhi để điều tra về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự; đồng thời tiếp tục truy xét, làm rõ đối tượng cầm đầu cùng các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.