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Xổ số miền Nam: Lộ diện nơi trúng dãy số độc đắc “siêu đẹp”

| | Xã hội

Kết quả xổ số miền Nam tìm ra nơi trúng giải độc đắc với dãy số “siêu đẹp” của vé số Đà Lạt.

Chiều 22-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên trang Facebook của mình, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về việc tìm ra nơi trúng 2 giải độc đắc của vé số Kiên Giang và vé số Đà Lạt.

Xổ số miền Nam: Lộ diện nơi trúng dãy số độc đắc “siêu đẹp”- Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 21-6. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 21-6, giải độc đắc (dãy số 097913) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Kiên Giang là đại lý vé số Kim Dậu ở phường Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Giải an ủi của vé số Kiên Giang cũng trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hồng Hải ở Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc "siêu đẹp" (dãy số 911911) và giải an ủi của vé số Đà Lạt được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé và trúng giải an ủi 3 vé Đà Lạt là một đại lý vé số ở cửa biển Sông Đốc, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

Xổ số miền Nam: Lộ diện nơi trúng dãy số độc đắc “siêu đẹp”- Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Phương Thảo

Hiện, 14 vé Đà Lạt trúng giải độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Trong khi đó, giải nhất của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.

Theo Thu Tâm

nld.com.vn

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