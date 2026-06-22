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Hơn 250 ô tô ở TPHCM bị CSGT gửi thông báo phạt nguội

| | Xã hội

Tình trạng ô tô dừng, đỗ xe sai quy định đang trở thành một trong những nguyên nhân phổ biến gây ùn tắc giao thông

Ngày 22-6, Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT, Công an TPHCM) cho biết vừa ghi hình phạt nguội hơn 250 trường hợp ô tô dừng đỗ sai quy định.

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Theo CSGT, hiện tình trạng ô tô dừng, đỗ xe sai quy định đang trở thành một trong những nguyên nhân phổ biến gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT thường xuyên nhận được phản ánh, thông tin, hình ảnh từ người dân cung cấp về tình trạng ô tô dừng, đỗ tại các vị trí cấm như trên vỉa hè, lòng đường hẹp, giao lộ, trước khu dân cư hoặc khu vực có biển báo cấm.

Hơn 250 ô tô ở TPHCM bị CSGT gửi thông báo phạt nguội - Ảnh 1.

Công tác ghi hình, xử phạt qua hình ảnh được CSGT thực hiện thường xuyên.

Thực tế cho thấy, chỉ cần một chiếc xe ô tô dừng đỗ sai quy định trên tuyến đường nội đô sẽ khiến các phương tiện phía sau bị ùn ứ, dòng xe bị bóp nghẹt, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Điều này không chỉ làm chậm thời gian di chuyển, mà còn làm gia tăng áp lực giao thông, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT) đã tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp ô tô vi phạm dừng đỗ sai quy định gây cản trở giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Song song đó, công tác ghi hình phạt nguội đã và đang được thường xuyên thực hiện, trở thành một trong những giải pháp quan trọng, có hiệu quả nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Từ đầu tháng 6-2026 đến nay, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình, gửi thông báo vi phạm hơn 250 trường hợp xe ô tô dừng đỗ sai quy định ở các quận Bình Thạnh, Gò Vấp cũ. Trong đó, tập trung phần lớn các hành vi: đỗ xe ở vỉa hè trái quy định của pháp luật; đỗ xe nơi có biển "cấm đỗ xe".

Hơn 250 ô tô ở TPHCM bị CSGT gửi thông báo phạt nguội - Ảnh 2.

CSGT dán phiếu báo vi phạm và yêu cầu người điều khiển chấm dứt hành vi vi phạm.

Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết Nghị định 168/2024 đã tăng mức phạt với ô tô dừng đỗ sai quy định. Với lỗi đỗ xe ở vỉa hè trái quy định của pháp luật và đỗ xe nơi có biển "cấm đỗ xe" sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Luật sư Phùng Huyền cho biết các hình ảnh vi phạm ghi lại qua hệ thống camera giám sát hoặc camera AI hiện nay là căn cứ đầy đủ để cơ quan chức năng tiến hành xử phạt nguội chủ xe. Do đó, việc vin vào lý do "chỉ đỗ tạm vài phút" sẽ không còn hiệu quả.

Theo Anh Vũ

Người lao động

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