Bắt giữ Hoàng Văn Sáng 30 tuổi

Công an TP Hà Nội tối 21/6/2026 cho biết Công an xã Quang Minh vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Hoàng Văn Sáng ( Sinh năm: 1996; Nơi ĐKTT: Thôn Thanh Trí, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Trước đó, ngày 09/02/2026, Hoàng Văn Sáng bị Cơ quan An ninh điều tra – Công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Hoàng Văn Sáng tại trụ sở Công an xã - Ảnh: Công an Hà Nội

Ngày 28/02/2026, Cơ quan An ninh điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đặc biệt với đối tượng Hoàng Văn Sáng. Quá trình bỏ trốn đối tượng đã lưu trú tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội và cắt đứt tất cả liên hệ với mọi người nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Đến ngày 16/6/2026, Công an xã Quang Minh đã bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Văn Sáng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia và nhân dân.