Vụ người đàn ông gục xuống, tử vong khi chơi pickleball ở TP.HCM: Thông báo từ sân đấu khiến nhiều người nghẹn lòng

Liên quan đến vụ việc một người đàn ông bất ngờ đổ gục rồi tử vong khi đang chơi pickleball tại TP.HCM, phía sân T.N Pickleball đã phát đi thông báo chính thức, đồng thời đưa ra nhiều khuyến cáo nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia bộ môn này.

Người đàn ông đang chơi pickleball thì đổ gục trên sân rồi tử vong sau đó.

Trước đó, chiều cùng ngày, ông H.H. (51 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu, TP.HCM) cùng nhóm bạn đến chơi pickleball tại một cụm sân trên đường Thống Nhất. Đến khoảng hơn 16h, trong lúc tham gia thi đấu, ông H. bất ngờ ngã quỵ xuống sân và có biểu hiện co giật.

Những người có mặt đã nhanh chóng hỗ trợ sơ cứu, đồng thời liên hệ nhân viên y tế đến hiện trường để cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi.

Ngay sau sự việc, Ban Quản lý T.N. Pickleball đã đăng tải thông báo bày tỏ sự tiếc thương và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình người gặp nạn.

"Trong quá trình tham gia thi đấu, một thành viên trong cộng đồng pickleball đã gặp sự cố về sức khỏe. Mặc dù mọi người đã nhanh chóng hỗ trợ sơ cứu và phối hợp cùng lực lượng y tế, nhưng chú đã không qua khỏi", thông báo nêu.

Đại diện phía sân T.N Pickleball đã phát đi thông báo chia buồn, đồng thời đưa ra hàng loạt khuyến cáo về an toàn sức khỏe đối với người chơi.

Theo đơn vị này, sự việc đau lòng xảy ra là lời nhắc nhở đối với cộng đồng người chơi thể thao về việc chú ý đến tình trạng sức khỏe của bản thân trước và trong quá trình vận động.

Ban Quản lý sân khuyến cáo người chơi cần khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt với những người có bệnh lý nền; khởi động kỹ trước khi thi đấu; bổ sung đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý. Đồng thời, không nên cố gắng vận động khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt mỏi, đau ngực, khó thở, chóng mặt hoặc tim đập nhanh bất thường.

"Không có trận đấu nào quan trọng bằng sức khỏe và tính mạng. Hãy lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn", thông báo nhấn mạnh.

Đại diện sân cũng cho biết sẽ tiếp tục rà soát và nâng cao các phương án xử lý tình huống khẩn cấp nhằm đảm bảo môi trường tập luyện, thi đấu an toàn hơn cho người chơi.

Sau khi tạm dừng hoạt động để phối hợp xử lý sự việc và ổn định công tác tại sân, T.N. Pickleball thông báo sẽ mở cửa hoạt động trở lại bình thường từ 9h sáng hôm sau. "Xin được thắp một nén tâm hương, cầu mong chú an nghỉ. Mong tất cả anh chị em trong cộng đồng pickleball luôn giữ gìn sức khỏe, chơi thể thao an toàn và bình an trở về bên gia đình sau mỗi buổi tập", đại diện sân chia sẻ.

Thông tin về vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dưới bài đăng của sân T.N Pickleball, nhiều người đã để lại bình luận bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của người đàn ông gặp nạn, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân. "Nỗi đau quá lớn đối với gia đình. Xin chia buồn cùng người thân của chú", một tài khoản bình luận.

Nhiều người chơi pickleball cũng cho rằng sự việc là lời cảnh báo về những nguy cơ sức khỏe có thể xảy ra trong quá trình vận động, đặc biệt với người trung niên và những người có bệnh lý nền nhưng chưa được phát hiện. "Bộ môn nào cũng vậy, trước khi tập luyện hoặc thi đấu cường độ cao nên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đọc tin mà thấy xót xa quá", một cư dân mạng chia sẻ.

Nhiều người cũng gửi lời cầu mong nạn nhân an nghỉ, đồng thời nhắc nhở nhau chú ý hơn đến các dấu hiệu bất thường của cơ thể trong quá trình tập luyện, tránh những sự cố đáng tiếc tương tự xảy ra.