Tất cả người dân đi máy bay chú ý quy định cấm vĩnh viễn từ 1/7

Hành khách cố tình thực hiện các hành vi gây hại đến an toàn bay hoặc quấy rối tại sân bay sẽ phải đối mặt với mức phạt nghiêm khắc nhất là bị từ chối phục vụ trên các chuyến bay. Đây là nội dung trọng tâm trong văn bản pháp lý vừa được Chính phủ ban hành nhằm thắt chặt trật tự và an ninh ngành hàng không.

Cụ thể, Nghị định số 215/2026/NĐ-CP về an ninh hàng không sẽ chính thức đi vào đời sống từ ngày 01/07/2026. Tại Điều 21 của văn bản này, Chính phủ đã phân định rất rõ ràng các khung thời gian cấm bay đối với từng mức độ vi phạm của hành khách vì lý do an ninh.

Chi tiết các mức độ và thời hạn cấm bay

Chế tài đình chỉ quyền di chuyển bằng máy bay được chia thành nhiều mức độ, áp dụng cho cả các tuyến bay trong nước lẫn các chuyến bay quốc tế khởi hành từ lãnh thổ Việt Nam (thuộc tất cả các hãng bay nội địa và quốc tế):

Cấm bay có thời hạn từ 3 đến 12 tháng

Mức phạt này được áp dụng đối với những hành khách thực hiện một trong các hành vi:

Cấm bay từ trên 12 đến 24 tháng

Khung hình phạt tăng nặng này dành cho:

Cấm bay vĩnh viễn

Đây là chế tài nghiêm khắc nhất, áp dụng đối với các đối tượng đặc biệt nguy hiểm bao gồm:

Thẩm quyền ra quyết định và quy trình báo cáo sự cố

Tùy thuộc vào tính chất nghiêm trọng và mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất đứng ra ban hành quyết định cấm bay vĩnh viễn hoặc cấm bay có thời hạn đối với từng cá nhân cụ thể.

Bên cạnh đó, Nghị định mới cũng đặt ra yêu cầu khắt khe đối với công tác quản lý nội bộ. Mọi sự cố phát sinh hoặc các hành vi xâm phạm an ninh hàng không bắt buộc phải được các đơn vị liên quan lập báo cáo đầy đủ, xử lý dứt điểm và kịp thời. Hệ thống dữ liệu này sẽ được đưa vào nghiên cứu, phân tích và thống kê định kỳ, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm vá lỗ hổng quản lý, hoàn thiện quy trình an toàn bay trong tương lai.