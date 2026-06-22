Ra lệnh bắt tạm giam đối tượng bán điện thoại Lê Công Tú SN 1993

Ngày 18/6, Bộ Công an thông tin, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an về tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công an tỉnh Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Cụ thể, trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh về phòng, chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Từ đầu cao điểm đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, phối hợp với cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 31 vụ, 31 đối tượng buôn bán hàng hóa quần áo, giầy dép, kính mắt… giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng như adidas, Nike, Ray Ban, Guci, Dior; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 423 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can đã có hành vi từ năm 2025 đến khi bị phát hiện các đối tượng đã đặt mua số lượng lớn điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả để tổ chức tiêu thụ trên toàn quốc.

Cụ thể, vào ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (sinh năm 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (sinh năm 1993) và Bùi Anh Tuấn (sinh năm 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả” quy định tại Điều 192, Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng sử dụng Facebook, website và hình thức giao hàng COD để quảng cáo, bán điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả với các nội dung như “hàng chính hãng”, “giảm giá 70%”, “bảo hành 12 tháng” nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ngăn chặn, thu giữ 469 chiếc điện thoại giả cùng số lượng lớn phụ kiện, vỏ hộp và thẻ bảo hành giả di động giả nhãn hiệu Samsung Galaxy S23 Ultra, là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu “SAMSUNG” đang được bảo hộ tại Việt Nam. Kết quả định giá xác định tổng giá trị số hàng giả nêu trên tương đương 6 tỷ đồng.

Từ vụ việc trên cho thấy, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện nay không còn diễn ra nhỏ lẻ mà đã có sự liên kết, tổ chức với quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng.

Các đối tượng lợi dụng sự phát triển của thương mại điện tử và mạng xã hội để quảng bá, tiêu thụ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý.