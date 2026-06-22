Giáo viên nghỉ hưu bị dụ đem toàn bộ tiền tích góp mua hợp đồng kỳ nghỉ

Giáo viên nghỉ hưu bị dụ đem toàn bộ tiền tích góp mua hợp đồng kỳ nghỉ

Liên quan vụ các đường dây núp bóng doanh nghiệp bán hợp đồng kỳ nghỉ để lừa đảo tại TP.HCM, Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án với gần 200 bị can . Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Giáo viên nghỉ hưu bị dẫn dụ ký hợp đồng

Bà H.T.T.T. (68 tuổi, ngụ TP.HCM), giáo viên nghỉ hưu, cho biết năm 2023 bà đã dùng toàn bộ số tiền tích góp sau nhiều năm giảng dạy để ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ Alma trị giá 250 triệu đồng, có thời hạn sử dụng 29 năm, mỗi năm một kỳ nghỉ.

Sơ đồ chi tiết phương thức, thủ đoạn lừa đảo vụ án hợp đồng kỳ nghỉ. (Nguồn: Công an TP.HCM)

Đến tháng 1/2024, bà nhận được cuộc gọi từ một công ty tên LORS với lời mời đến để trao đổi về việc doanh nghiệp có nhu cầu thuê lại gói nghỉ dưỡng Alma của bà trong thời hạn 2 năm. Tuy nhiên, khi đến nơi, nội dung làm việc hoàn toàn khác với lời giới thiệu ban đầu.

Theo bà T., hai nhân viên tư vấn không đề cập đến việc thuê lại hợp đồng mà chuyển sang giới thiệu gói nghỉ dưỡng khác trị giá 30 triệu đồng, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ bán lại hợp đồng Alma nếu bà đồng ý mua thêm dịch vụ.

Ban đầu, bà từ chối vì không đủ khả năng tài chính. Tuy nhiên, các nhân viên liên tục giới thiệu nhiều quyền lợi như được nghỉ dưỡng tại nhiều địa điểm trong ba năm, đồng thời cho phép thanh toán trả góp.

Tin vào những lời tư vấn này, ngày 12/1/2024, bà T. ký hợp đồng và đóng trước 10 triệu đồng, tương đương một phần ba giá trị gói dịch vụ. Hai bên hẹn đến ngày 20/1 sẽ thanh toán số tiền còn lại.

"Sau đó, tôi luôn cảm thấy bất an, nghĩ có thể mình đã bị lừa nên quyết định không thanh toán tiếp dù phía công ty gọi điện nhiều lần" , bà T. kể.

Đến giữa năm 2025, bà tiếp tục nhận được cuộc gọi thông báo công ty sẽ hoàn trả 10 triệu đồng đã đóng. Tuy nhiên, khi đến làm việc, thay vì được nhận lại tiền như đã hứa, bà cho biết các nhân viên tiếp tục thuyết phục đóng thêm 20 triệu đồng.

Theo bà T., công ty giới thiệu có mạng lưới đối tác rộng, có thể tìm khách mua lại hợp đồng Alma của bà. Với tâm lý muốn thu hồi khoản tiền đã bỏ ra, có thời điểm bà tin vào những lời tư vấn được trình bày bài bản và chuyên nghiệp nhưng cuối cùng, sau những ngày đắn đo suy nghĩ, bà chấp nhận mất khoản tiền 10 triệu đồng đã thanh toán.

Chỉ đến khi được cơ quan công an thông báo vụ việc có dấu hiệu lừa đảo và mời lên làm việc để phục vụ điều tra, bà mới biết mình là một trong nhiều người bị hại.

"Tôi rất mừng, gần như cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau tôi đến ngay cơ quan công an để làm việc. Tôi rất cảm ơn lực lượng công an đã giúp những người dân như tôi có cơ hội được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật" , bà nói.

Nhiều người bị dẫn dụ ký liên tiếp nhiều hợp đồng

Liên quan quá trình điều tra vụ án, Thiếu tá Trần Thanh Hậu, Phó Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, cho biết nhiều khách hàng bị dẫn dụ ký liên tiếp 5-6 hợp đồng với giá trị ngày càng lớn.

Theo Thiếu tá Hậu, các đối tượng thường đưa ra thông tin rằng việc ký thêm hợp đồng hoặc nâng cấp gói dịch vụ sẽ giúp khách hàng bán lại hợp đồng cũ hoặc rút được tiền đã đầu tư. Tuy nhiên, thực tế người mua không thể thu hồi vốn mà tiếp tục phải nộp thêm tiền, đồng thời cũng không sử dụng được các gói dịch vụ như cam kết.

Thiếu tá Trần Thanh Hậu, Phó Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM.

Một thủ đoạn khác được cơ quan điều tra ghi nhận là khi khách hàng phản ứng hoặc từ chối nâng cấp hợp đồng, các đối tượng sẽ đặt phòng khách sạn tại địa điểm du lịch theo yêu cầu để tạo lòng tin. Tuy nhiên, khách hàng phải tự chi trả toàn bộ chi phí vé máy bay, đi lại, ăn ở và các khoản phát sinh khác để sử dụng booking này.

Ngoài ra, các đối tượng còn liên tục đưa ra nhiều lý do nhằm trì hoãn việc tất toán hoặc thanh toán theo hợp đồng. Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn này đánh vào tâm lý cho rằng số tiền đã bỏ ra không quá lớn, khiến nhiều người bị hại đi lại nhiều lần, dần chán nản và từ bỏ việc đòi quyền lợi. Khi đó, các đối tượng mặc nhiên chiếm đoạt số tiền khách hàng đã thanh toán.

Theo kết quả điều tra, các đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng để thực hiện hành vi lừa đảo bằng phương thức tinh vi, chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp.

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