Lời khai của hai giám đốc hé lộ thủ đoạn lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ" ở TPHCM

Clip lời khai của các đối tượng cầm đầu công ty lừa đảo. Nguồn C.A

Liên quan đến vụ việc Công an TPHCM khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can, thu giữ hơn 5.500 hợp đồng và xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỷ đồng thông qua các hợp đồng kỳ nghỉ, cơ quan điều tra đang lấy lời khai các đối tượng để làm rõ vụ án.

"Không có chính sách thu mua lại"

Tại cơ quan điều tra, Lê Trần Nhật Thọ, Chủ tịch Công ty CP Dịch vụ League Of Resort (LORS), thừa nhận ngay từ khi triển khai mô hình kinh doanh các hợp đồng sang nhượng kỳ nghỉ dưỡng của những công ty khác, doanh nghiệp không có chủ trương tìm kiếm đối tác để thực hiện việc sang nhượng như đã cam kết với khách hàng.

Theo lời khai, mục đích thực sự của công ty là thuyết phục khách hàng nâng cấp hợp đồng, chuyển đổi thành hội viên và tiếp tục mua các sản phẩm mới của doanh nghiệp.

Một bản hợp đồng công ty dùng để lừa khách hàng. Ảnh C.A

Để khách hàng tin tưởng, nhân viên kinh doanh được giao nhiệm vụ cam kết các hợp đồng sẽ được công ty thu mua lại sau 2 năm với mức lợi nhuận từ 20% đến 30%. Tuy nhiên, trên thực tế doanh nghiệp hoàn toàn không có chính sách thu mua lại như những gì đã tư vấn.

"Công ty không có chính sách thu mua lại những gói như vậy mà cố gắng hướng khách hàng sang những ưu đãi lớn hơn để mua thêm sản phẩm mới", Thọ khai nhận.

Theo cơ quan điều tra, đây chính là mắt xích quan trọng trong kịch bản lừa đảo. Thay vì thực hiện cam kết thanh lý hoặc sang nhượng hợp đồng, doanh nghiệp liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi mới nhằm dẫn dắt khách hàng tiếp tục bỏ tiền đầu tư.

Khi được hỏi về nguồn tiền dùng để chi trả cho các hoạt động của công ty, Thọ khai phần lớn được hình thành từ việc khách hàng tiếp tục ký kết thêm các hợp đồng mới.

Dẫn dắt nạn nhân ký hàng chục hợp đồng

Trong khi đó, Vũ Duy Tùng, Giám đốc công ty Meli Club - một trong các doanh nghiệp nằm trong đường dây bị triệt phá, cũng thừa nhận công ty tổ chức hoạt động theo quy trình khép kín.

Theo lời khai của Tùng, doanh nghiệp thành lập bộ phận telemarketing chuyên gọi điện mời khách hàng đến tham dự các sự kiện tại văn phòng. Sau đó, đội ngũ nhân viên kinh doanh trực tiếp tư vấn, giới thiệu các gói kỳ nghỉ dưỡng và thuyết phục khách hàng ký hợp đồng.

Nhân viên telemarketing chuyên gọi điện mời khách hàng đến tham dự các sự kiện tại văn phòng theo một kịch bản được chuẩn bị sẵn. Ảnh C.A.

Không dừng lại ở một lần giao dịch, khách hàng tiếp tục được mời quay lại công ty để mua thêm các hợp đồng mới với lời hứa hẹn sẽ được sang nhượng hoặc bán lại với giá cao hơn trong tương lai.

"Khi phát sinh khiếu nại của khách hàng thì có thể mời khách hàng lên làm việc hoặc tiếp tục dẫn khách hàng mua thêm hợp đồng", Tùng khai.

Theo điều tra ban đầu, đây là thủ đoạn được các công ty áp dụng phổ biến. Khi khách hàng yêu cầu thanh lý hợp đồng hoặc đòi lại tiền, doanh nghiệp không giải quyết mà tiếp tục đưa ra các chương trình nâng cấp, chuyển đổi hoặc các khoản phí phát sinh để kéo dài thời gian và giữ chân khách hàng.

Trong số các đối tượng liên quan bị khởi tố có nhiều người còn rất trẻ, chỉ mới ngoài 20 tuổi. Ảnh C.A

Đáng chú ý, Tùng cũng thừa nhận chỉ một phần nhỏ số tiền thu được từ khách hàng được sử dụng để đặt các dịch vụ du lịch cho những trường hợp có nhu cầu thực tế. Phần lớn dòng tiền còn lại được doanh nghiệp sử dụng vào các mục đích khác.

"Tiền thu về thì để chiếm đoạt và sử dụng mục đích khác nhằm sinh lời", Tùng khai tại cơ quan điều tra.

Những lời khai này được xem là căn cứ quan trọng giúp cơ quan điều tra làm rõ bản chất hoạt động của các doanh nghiệp núp bóng kinh doanh du lịch. Theo Công an TPHCM, các công ty đã xây dựng một quy trình lừa đảo khép kín từ khâu tìm kiếm khách hàng, tư vấn, ký kết hợp đồng đến xử lý khiếu nại nhằm tạo vòng xoáy buộc khách hàng liên tục bỏ thêm tiền nhưng không thể thu hồi vốn.

Hai đối tượng cầm đầu doanh nghiệp lừa đảo tại cơ quan công an. Ảnh C.A

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy tìm tài sản phục vụ công tác khắc phục hậu quả cho các bị hại.