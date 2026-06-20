Lời khai của Nguyễn Thị Kim Anh - nhân viên Công ty Holidays Việt Nam trong đại án kỳ nghỉ

Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán gói nghỉ dưỡng, du lịch, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can. Bước đầu xác định các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để giăng bẫy chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền là hơn 181 tỷ đồng. Trong số các đối tượng bị khởi tố có nhóm quản lý và nhân viên của Công ty Holidays Việt Nam.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo Cơ quan chức năng, những nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty này như đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh luôn tìm mọi cách để khách hàng ký hợp đồng kỳ nghỉ. Cũng theo tài liệu điều tra, nhiều người còn nghe theo các đối tượng thế chấp của sổ đỏ để vay tiền.

Số tiền hoa hồng từ 20-40% mỗi hợp đồng được ký. Điều này đã kích thích hành vi phạm tội của các đối tượng là nhân viên.

Nguyễn Thị Kim Anh - Nhân viên công ty Holidays Việt Nam.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Kim Anh khai mục đích đi làm Công ty trên chỉ muốn có doanh số và có lương!. Nguyễn Thị Kim Anh cũng khai khai nhận chi tiết về phương thức hoạt động của doanh nghiệp.

"Cách thức mình làm việc với khách hoặc chia sẻ với khách như thế nào là phụ thuộc vào Ban quản lý (tức quản lý ở trên). Em xin lỗi mọi người về những việc làm của mình trong thời gian vừa qua…", Nguyễn Thị Kim Anh khóc nói tại cơ quan công an.