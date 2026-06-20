Hơn 1.200 bệnh viện tại Việt Nam đồng loạt thay đổi một điều chưa từng có trong lịch sử

Ngày 18/6, tại hội thảo quốc tế “Chuyển đổi số y tế và xây dựng bệnh viện thông minh: Kinh nghiệm quốc tế và triển khai tại Việt Nam” do Hội Tin học Y tế Việt Nam phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết, đến nay, chúng ta đã cơ bản xây dựng được nền tảng thể chế, cơ sở pháp lý và các điều kiện cần thiết để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên toàn ngành y.

Việc tăng tốc nhanh đến đâu phụ thuộc vào quyết tâm và nỗ lực của mỗi đơn vị, mỗi địa phương và toàn ngành.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức

Đáng chú ý, hiện đã có 1.238 bệnh viện bước đầu nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số trong hoạt động khám chữa bệnh, quản lý bệnh viện và hỗ trợ ra quyết định chuyên môn.

Đây là nền tảng quan trọng để từng bước hình thành mô hình bệnh viện thông minh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu hóa quy trình vận hành, giảm tải cho đội ngũ y tế và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Tuy nhiên, để xây dựng thành công bệnh viện thông minh, cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, chuẩn hóa dữ liệu y tế, bảo đảm an toàn thông tin, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực có năng lực làm chủ các công nghệ mới. Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là quá trình đổi mới toàn diện phương thức quản trị và cung cấp dịch vụ y tế, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Hội thảo quốc tế “Chuyển đổi số y tế và xây dựng bệnh viện thông minh

Ông Frank Hester OBE, Nhà sáng lập Công ty TPP, khẳng định việc Bộ Y tế ban hành Thông tư số 13/2025/TT-BYT được đánh giá là một trong những chính sách quan trọng nhất trong lộ trình chuyển đổi số y tế hiện nay.

Theo PGS.TS Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam, khi chuyển sang môi trường số, các khoản chi phí cho tài liệu, giấy tờ có thể được cắt giảm đáng kể. Bên cạnh đó, việc chia sẻ kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh giữa các cơ sở y tế cũng giúp hạn chế tình trạng thực hiện lại các kỹ thuật không cần thiết, từ đó tiết kiệm chi phí cho người bệnh, cơ sở y tế và quỹ Bảo hiểm y tế.

"Nguyên liệu" để phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế là tạo ra nguồn dữ liệu y tế có cấu trúc, chất lượng cao và được cập nhật liên tục. Trong tương lai gần, AI có thể hỗ trợ bác sĩ đọc phim X-quang, CT, MRI; cảnh báo tương tác thuốc; dự báo nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim; phát hiện sớm nhiễm khuẩn huyết; hỗ trợ chẩn đoán và đưa ra các khuyến nghị điều trị dựa trên bằng chứng.

Đặc biệt, khi dữ liệu được số hóa và chuẩn hóa sẽ trở thành bước đệm để ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thúc đẩy y tế dự báo và quản trị hệ thống hiệu quả. Thay vì tư duy điều trị bị động khi bệnh đã chuyển nặng, hồ sơ bệnh án điện tử có thể cho phép ngành y tế chủ động sàng lọc nguy cơ, quản lý bệnh mạn tính và can thiệp kịp thời trước khi xuất hiện các biến chứng nguy hiểm.

Đồng loạt các bệnh viện sử dụng bệnh án điện tử

Về những khó khăn khi triển khai ứng dụng công nghệ trong y tế hiện nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho rằng: Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chuyển đổi số ngành y tế nước ta vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức như sự thiếu đồng đều trong đầu tư và triển khai chuyển đổi số giữa các cơ sở y tế, hạ tầng công nghệ thông tin của ngành vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới…

Đặc biệt, vấn đề an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu y tế vẫn là một thách thức lớn, nhất là trong bối cảnh các mô hình y tế số, bệnh viện thông minh và hồ sơ sức khỏe điện tử ngày càng được triển khai rộng rãi.

Theo đó, sự đồng hành của các đối tác công nghệ cùng việc học hỏi và vận dụng kinh nghiệm quốc tế một cách phù hợp sẽ rút ngắn được thời gian triển khai, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số và xây dựng thành công một nền y tế thông minh, hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.