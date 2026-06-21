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Nắng nóng diện rộng, nhiệt độ có nơi trên 40 độ C

| | Xã hội

Khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Trị 2 ngày tới có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21-6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Miền Trung có nơi chịu nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ tới trên 40 độ C - Ảnh 1.

Nắng nóng gay gắt 39-40 độ C ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và và công việc của nhiều người dân

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như trạm: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,9 độ C, Vinh (Nghệ An) 38,8 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,7 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 38,6 độ C.

Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24-48 giờ tới (ngày 22 và 23-6), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Những điều cần lưu ý khi xảy ra nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25-6. Trong khi đó, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng có thể gây mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Theo P.Dương

Người lao động

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