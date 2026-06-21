Bắt tạm giam Nguyễn Hồng Thảo Nhi trong vụ xây dựng ‘công xưởng’ lừa đảo khép kín quy mô lớn ở Việt Nam

Nguyễn Hồng Thảo Nhi (sinh năm 1992) vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Thảo Nhi là một mắt xích quan trọng trong đường dây tiếp tay cho nhóm tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia ẩn náu tại thành phố, báo Vietnamnet đưa tin.

Theo báo trên, từ đầu năm 2026, các đối tượng nước ngoài đã móc nối với Nguyễn Hồng Thảo Nhi để thuê một căn nhà tại phường Hiệp Bình. Tại đây, Thảo Nhi hỗ trợ thiết lập hệ thống giường tầng, mạng Internet tốc độ cao để nhóm này tổ chức quản lý nhân sự theo mô hình "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Khi tụ điểm này bị triệt phá vào ngày 17/6, lực lượng chức năng phát hiện 42 người Trung Quốc lưu trú trái phép, thu giữ 132 điện thoại và 77 máy tính bảng đang được dùng để lừa đảo trực tuyến nhắm vào công dân Trung Quốc.

Làn sóng tội phạm công nghệ cao dịch chuyển địa bàn

Theo báo Công an TP.HCM, vụ án liên quan đến Nguyễn Hồng Thảo Nhi chỉ là một phần trong kế hoạch mở rộng điều tra hàng loạt đường dây tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép, được Công an TPHCM công bố ngày 21/6. Đây là thành tích nổi bật từ chiến dịch đồng loạt ra quân của 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì.

Qua rà soát 1.616 điểm lưu trú, công an phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định khai báo và xử lý gần 311 người nước ngoài vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú, lao động bất hợp pháp và đánh bạc.

Đáng chú ý, sau khi lực lượng chức năng Campuchia siết chặt quản lý, các băng nhóm tội phạm công nghệ cao do người nước ngoài cầm đầu có xu hướng chuyển dịch địa bàn hoạt động sang Việt Nam, thiết lập các ổ nhóm tinh vi và khép kín.

Triệt phá hàng loạt "trung tâm" lừa đảo trực tuyến

Báo Tin tức và Dân tộc cho biết, trước khi tụ điểm tại nhà thuê của Nguyễn Hồng Thảo Nhi bị phát hiện, Công an TP đã liên tiếp bóc gỡ hai công xưởng công nghệ khác:

Tại nhà nghỉ Bảo Ly (phường Thuận Giao): Ngày 18/5, lực lượng chức năng bắt quả tang 85 công dân Trung Quốc lưu trú bất hợp pháp cùng gần 200 máy tính và hơn 550 điện thoại. Đường dây này do Dai Fei (Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong điều hành dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài để giả danh sàn thương mại điện tử, đầu tư tài chính lừa đảo. Chủ cơ sở là Quách Thị Huế (sinh năm 1990) cũng bị bắt giữ vì tiếp tay cho nhóm này trú ẩn mà không kiểm tra giấy tờ, không khai báo tạm trú.

Tại khách sạn Emerald Gold (phường Bình Dương): Ngày 8/6, một ổ nhóm khác gồm 83 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia về đây tụ tập cũng bị xóa sổ. Địa điểm này do Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn thuê, quản lý để phối hợp với các đối tượng ngoại quốc tập kết máy móc. Hệ thống này bị triệt xóa ngay trước khi kịp vận hành lừa đảo.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Thảo Nhi cùng các đối tượng cầm đầu, tiếp tay gồm: Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong, Quách Thị Huế, Phạm Thanh Sơn, Phạm Thị Huỳnh Như, Fan HaiMing và Cao JiaLiang (hai đối tượng trực tiếp sang Việt Nam điều hành đường dây tại nhà thuê của Thảo Nhi).

Tính riêng trong đợt cao điểm 45 ngày đêm ra quân, cơ quan chức năng đã khởi tố tổng cộng 8 vụ án với 26 bị can, trong đó có 9 người nước ngoài, 6 chủ hoặc quản lý các cơ sở lưu trú và 7 đối tượng giữ vai trò môi giới.