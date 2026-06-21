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Ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thanh SN 1989

| | Xã hội

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ một số vật chứng liên quan đến hành vi sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 05 giờ ngày 11/6/2026, cơ quan Công an xã Hưng Phú (tỉnh Hưng Yên) đã tiến hành triệu tập Nguyễn Bá Nam (sinh năm 1996, trú tại thôn Hợp Thành, xã Hưng Phú) đến trụ sở Công an xã để làm việc và kiểm tra nhanh chất ma túy.

Kết quả xác định Nam dương tính với chất ma túy loại Methamphetamine. Quá trình làm việc, Nguyễn Bá Nam khai nhận vào tối ngày 07/6/2026 đã cùng Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Văn Thuận (cùng sinh năm 1989, trú tại xã Hưng Phú) sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực cánh đồng thuộc thôn Hải Định, xã Hưng Phú.

Tiếp tục đấu tranh, tổ công tác đã triệu tập Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Văn Thuận đến làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và khai số ma túy sử dụng được mua từ Trần Văn Tưởng (sinh năm 1989, trú tại thôn Trình Hoàng, xã Quang Lịch, tỉnh Hưng Yên).

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ,Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ một số vật chứng liên quan đến hành vi sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Công an Hưng Yên

Ngày 16/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bá Nam, Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Văn Thuận về hành vi“Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đối với Trần Văn Tưởng về hành vi“Mua bán trái phép chất ma túy”. Các quyết định, lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6, tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ra lệnh khám xét khẩn cấp, bắt tạm giam cựu giáo viên Lê Thị Thảo SN 1975

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

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