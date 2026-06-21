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Thảm án nghi mâu thuẫn tình cảm, sát hại người mẹ cùng 2 con nhỏ rồi tự sát

| | Xã hội

Nghi mâu thuẫn tình ái, người đàn ông 36 tuổi đã dùng dao sát hại người mẹ cùng 2 con nhỏ rồi tự sát.

Tối 20-6, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên xảy ra án mạng khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương.

Nghi mâu thuẫn tình cảm, sát hại 3 mẹ con rồi tự sát - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: MXH

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ giết người xảy ra vào khoảng 18 giờ cùng ngày 20-6, tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã đến hiện trường phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Việt Yên và các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nội dung vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định khoảng 18 giờ cùng ngày, tại gia đình ông N.V.C. (SN 1965, trú tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên), do mâu thuẫn tình cảm giữa chị N.T.N. (SN 1995, con đẻ ông C.) với đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh), nên Tuyên dùng dao chém chị T.N., cháu N.H.P. (SN 2016, con chị N.), cháu N.B.B. (SN 2020, con chị N.) và chị N.B.N. (SN 2011, con nuôi ông C.), sau đó đối tượng tự sát.

Hậu quả, chị T.N., cháu P., cháu B. và đối tượng Tuyên tử vong; chị B.N., con nuôi ông C. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt Yên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đang tiến hành điều tra theo quy định.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

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