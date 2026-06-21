Công an cảnh báo lừa đảo cài đặt loa chuyển khoản

Từ công cụ hỗ trợ giao dịch tiện lợi cho các hộ kinh doanh, loa thông báo chuyển khoản đang bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng để giăng bẫy người dùng.

Bằng chiêu trò giả danh nhân viên kỹ thuật hỗ trợ cài đặt thiết bị, nhiều nạn nhân đã bị đánh cắp thông tin tài khoản và mất hàng chục triệu đồng chỉ sau vài thao tác trên điện thoại. Trước diễn biến phức tạp của thủ đoạn này, cơ quan Công an đã đưa ra cảnh báo quan trọng đối với người dân.

Theo cơ quan Công an, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người sử dụng thiết bị loa thông báo chuyển khoản. Các đối tượng thường tiếp cận nạn nhân thông qua mạng xã hội, tự nhận là nhân viên kỹ thuật hỗ trợ cài đặt hoặc nâng cấp loa thông báo biến động số dư cho tài khoản ngân hàng, ví điện tử.

Loa thông báo chuyển khoản đang trở thành thiết bị quen thuộc tại nhiều cửa hàng, hộ kinh doanh. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn người dân tải thêm ứng dụng ngân hàng số hoặc ứng dụng xác thực ví điện tử. Tiếp đó, chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh chân dung để thực hiện quy trình xác minh danh tính trực tuyến.

Đáng chú ý, các đối tượng còn yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP được gửi về điện thoại hoặc thực hiện các thao tác kích hoạt dịch vụ thanh toán. Khi có được những thông tin này, chúng nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, ví điện tử và thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép.

Tại TP Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã ghi nhận trường hợp chị N.T.M.T bị một đối tượng liên hệ qua mạng xã hội với lý do hỗ trợ cài đặt loa thông báo cho ví điện tử. Tin tưởng làm theo hướng dẫn, nạn nhân đã để lộ các thông tin quan trọng. Ngay sau đó, tài khoản của chị bị thực hiện liên tiếp nhiều giao dịch chuyển tiền trái phép với tổng số tiền khoảng 27 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, đối tượng nhanh chóng xóa toàn bộ nội dung trao đổi nhằm che giấu hành vi và gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn hoặc tài khoản mạng xã hội tự xưng là nhân viên kỹ thuật hỗ trợ cài đặt thiết bị loa thông báo chuyển khoản.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Đồng thời, cần thận trọng khi chia sẻ hình ảnh cá nhân, căn cước công dân và các giấy tờ tùy thân để tránh bị lợi dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan Công an cũng khuyến nghị, khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến lừa đảo công nghệ cao, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý, hạn chế thiệt hại về tài sản.