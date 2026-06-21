Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc tăng nhiệt, trời nóng như đổ lửa

| | Xã hội

Hôm nay (21/6), nắng nóng tại miền Bắc tiếp tục gia tăng về cường độ, mở rộng về phạm vi với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, nhiệt độ thực tế tại một số khu vực có thể cao hơn từ 2-4 độ. Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng lần này khi nhiệt độ một số nơi có thể vượt 39 độ.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ hôm nay tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ hôm nay cũng bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, thấp nhất 24-26 độ. Vào chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ, cao nhất 36-38 độ.

Miền Bắc hôm nay tăng nhiệt so với hôm qua, trời oi nóng.

Dự báo trong các ngày 22-24/6, miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt với nhiệt độ rất cao. Từ khoảng 25/6, nắng nóng có khả năng dịu dần.

Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục là trọng tâm của đợt nắng nóng lần này khi nhiệt độ cao nhất ban ngày lên tới 37-39 độ, có nơi trên 39 độ, nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Vào chiều tối và đêm nay, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Khu vực từ Huế đến Phú Yên cũ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 36-38 độ.

Khánh Hò a đến Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, cục bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, thấp nhất 26-28 độ. Trời ít mưa, gió tây nam cấp 2-3.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở miền Trung.

Tây Nguyên ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo từ chiều tối mai (22/6), khu vực này có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Huy động gần 120 cán bộ chiến sĩ đồng loạt kiểm tra 5 tòa chung cư lúc 4h30 sáng

Huy động gần 120 cán bộ chiến sĩ đồng loạt kiểm tra 5 tòa chung cư lúc 4h30 sáng Nổi bật

Từ nay đến hết năm 2026: Người sinh vào 3 năm này làm thẻ căn cước sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt

Từ nay đến hết năm 2026: Người sinh vào 3 năm này làm thẻ căn cước sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt Nổi bật

Toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, cần lập tức báo công an

Toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, cần lập tức báo công an

07:56 , 21/06/2026
Nóng: 4 người chết trong vụ trọng án tại Bắc Ninh

Nóng: 4 người chết trong vụ trọng án tại Bắc Ninh

07:10 , 21/06/2026
Vụ cô gái ở Hải Phòng bị sàm sỡ trong đêm: Tạm giữ hình sự một nam thanh niên SN 2003

Vụ cô gái ở Hải Phòng bị sàm sỡ trong đêm: Tạm giữ hình sự một nam thanh niên SN 2003

21:28 , 20/06/2026
200 hộ dân di dời làm cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên nhận 'sổ đỏ' nơi ở mới

200 hộ dân di dời làm cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên nhận 'sổ đỏ' nơi ở mới

21:14 , 20/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên