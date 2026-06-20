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Huy động gần 120 cán bộ chiến sĩ đồng loạt kiểm tra 5 tòa chung cư lúc 4h30 sáng

| | Xã hội

Công an phường đã huy động gần 120 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt kiểm tra 5 tòa nhà thuộc Chung cư Phước Lý.

Công an TP Đà Nẵng ngày 19/6/2026 cho biết sáng sớm cùng ngày, Công an phường An Khê đồng loạt kiểm tra cư trú, phát hiện 05 trường hợp dương tính với ma túy.

Cụ thể, thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, lúc 04 giờ 30 phút ngày 19/6, Công an phường An Khê huy động gần 120 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt kiểm tra cư trú, rà soát các đối tượng hình sự, ma túy tại 05 tòa nhà thuộc Chung cư Phước Lý.

Một đối tượng được phát hiện dương tính với ma túy- Ảnh: Công an Đà Nẵng

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tiến hành test nhanh chất ma túy đối với 40 đối tượng thuộc diện quản lý, theo dõi; phát hiện 05 trường hợp dương tính với chất ma túy. Đồng thời, thu giữ một số dụng cụ nghi dùng để sử dụng trái phép chất ma túy phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an phường An Khê đang tiếp tục củng cố hồ sơ để đề xuất áp dụng biện pháp cai nghiện đối với 02 trường hợp; xử lý vi phạm hành chính đối với 02 trường hợp và tiếp tục xác minh, xử lý 01 trường hợp theo quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng kiểm tra chung cư - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Thời gian tới, Công an phường An Khê tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn; duy trì kiểm tra cư trú, rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy.

đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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