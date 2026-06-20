Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Áp thấp nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương có thể mạnh thành bão

| | Xã hội

Áp thấp nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương có thể mạnh thành bão trong 24 giờ tới, hoàn lưu bão khả năng ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông.

Tin áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hiện nay, ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách Philippines khoảng 2.500km về phía Đông có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines có thể mạnh thành bão trong 24 giờ tới. (Ảnh minh hoạ)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc), ngày 23-24/6 di chuyển về vùng biển Đông Bắc của Philippines, hoàn lưu bão khả năng ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông.

Cục Khí tượng thuỷ văn đang theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới này.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Đêm 19 và ngày 20/6, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối, đêm, trong đó, vùng núi mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày mưa rào và dông vài nơi, đồng bằng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Đêm 20 và ngày 21/6, Bắc Bộ duy trì trạng thái chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, vùng núi mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, trung du và đồng bằng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Chiều tối và đêm, dải đất từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhận định thời tiết từ đêm 21/6 đến ngày 29/6, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng (trừ Lai Châu và Điện Biên) trong ngày 22/6. Từ ngày 23-25/6, khu vực này nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ 25/6, nắng nóng dịu dần ở Bắc Bộ và xuất hiện mưa rào, dông rải rác lúc chiều tối, đêm cùng ngày, cục bộ mưa to.

Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ chiều tối và tối 22/6 mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Nguyễn Huệ

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lời khai của Nguyễn Thị Kim Anh - nhân viên Công ty Holidays Việt Nam trong đại án kỳ nghỉ

Lời khai của Nguyễn Thị Kim Anh - nhân viên Công ty Holidays Việt Nam trong đại án kỳ nghỉ Nổi bật

Từ nay đến hết năm 2026: Người sinh vào 3 năm này làm thẻ căn cước sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt

Từ nay đến hết năm 2026: Người sinh vào 3 năm này làm thẻ căn cước sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt Nổi bật

Tin đặc biệt vui cho toàn bộ công chức, viên chức công tác tại Hà Nội

Tin đặc biệt vui cho toàn bộ công chức, viên chức công tác tại Hà Nội

11:05 , 20/06/2026
448 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất

448 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất

10:29 , 20/06/2026
Kiểm tra nhà nghỉ, bắt Nguyễn Thị Mỹ Lệ 31 tuổi

Kiểm tra nhà nghỉ, bắt Nguyễn Thị Mỹ Lệ 31 tuổi

10:00 , 20/06/2026
‘Vụ án của Ngân 98 là điển hình về ảnh hưởng xấu đời sống xã hội’

‘Vụ án của Ngân 98 là điển hình về ảnh hưởng xấu đời sống xã hội’

09:20 , 20/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên