448 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất

Mới đây, công an tỉnh Cao Bằng đã công bố danh sách 86 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trong thời gian từ ngày 27/5 đến 10/6/2026.

Theo lực lượng chức năng, các lỗi vi phạm chủ yếu gồm điều khiển ô tô, mô tô, xe máy điện chạy quá tốc độ cho phép và không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Các hành vi vi phạm được ghi nhận tại nhiều vị trí trên địa bàn tỉnh, trong đó có khu vực Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp và nút giao Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn.

Trong tổng số 86 trường hợp bị xử lý phạt nguội, có 68 xe mô tô, xe máy điện cùng nhiều ô tô mang biển kiểm soát của Cao Bằng và một số địa phương khác như Hà Nội, Phú Thọ...

Danh sách cụ thể bao gồm:

Bên cạnh đó, tại tỉnh Bắc Ninh, trong tuần từ ngày 30/5 đến 5/6/2026, hệ thống giám sát giao thông cũng ghi nhận tới 362 trường hợp vi phạm. Trong đó có 174 trường hợp vượt đèn đỏ, 150 trường hợp vi phạm vạch kẻ đường, 11 trường hợp rẽ trái hoặc quay đầu xe tại nơi có biển cấm, 13 trường hợp dừng đỗ sai quy định và 14 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Danh sách các phương tiện vi phạm bao gồm:

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo giao thông hoặc vạch kẻ đường sẽ bị xử phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Đối với hành vi chuyển làn không đúng nơi được phép, không bật tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn không đúng quy định (mỗi lần chỉ được chuyển sang một làn đường liền kề), mức phạt áp dụng từ 600.000 đến 800.000 đồng.

Trường hợp vi phạm các quy định trên và gây tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện có thể bị phạt từ 20 đến 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định hiện hành.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các chủ phương tiện thường xuyên theo dõi thông báo phạt nguội để kịp thời xử lý, tránh phát sinh các thủ tục hành chính liên quan đến đăng kiểm hoặc sang tên phương tiện trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, không vượt đèn đỏ, không chạy quá tốc độ và hạn chế các hành vi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn cho bản thân cũng như những người tham gia giao thông khác.