Danh sách phạt nguội trong tuần qua, các chủ xe nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
Đề nghị các tổ chức, cá nhân trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ để giải quyết nộp phạt nguội theo quy định.
- 13-06-2026121 chủ xe máy, ô tô mang biển kiếm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất
- 09-06-2026Danh sách phạt nguội mới nhất: 467 chủ xe nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
- 09-06-2026831 chủ xe có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong sách mới nhất
- 07-06-2026831 chủ xe ô tô trong danh sách dưới đây nhanh cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Công an tỉnh Hưng Yên ngày 17/6/2026 cho biết, trong tuần qua (từ ngày 08/6/2026 đến ngày 14/6/2026) Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 164 lượt phương tiện vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội theo Nghị định 168.
Trong đó, qua hệ thống camera giám sát phát hiện 24 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, 136 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ, 04 lượt phương tiện vi phạm lỗi dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
Mức phạt lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông của xe máy, ôtô theo Nghị định 168
Đời sống và pháp luật