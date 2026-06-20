Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiểm tra nhà nghỉ, bắt Nguyễn Thị Mỹ Lệ 31 tuổi

| | Xã hội

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Lệ và Nguyễn Văn Quỳnh.

Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 19/06/2026, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Lệ (sinh năm 1995, trú tại thôn 9, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1989, trú tại thôn Đông Thịnh, xã Hương Phố) về tội Mua bán trái phép chất ma tuý theo quy định tại khoản 2, điều 251 BLHS.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý đối tượng, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 09/06/2026 Tổ công tác Công an xã Hương Khê chủ trì, phối hợp Đồn biên phòng Phú Gia đã phát hiện tại phòng nghỉ số 204 nhà nghỉ LH đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Lệ đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Nguyễn Thị Mỹ Lệ (trái) và Nguyễn Văn Quỳnh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Quá trình làm việc tại Cơ quan Công an, Lệ khai nhận số ma tuý trên được cất giấu để sử dụng và bán cho các đối tượng có nhu cầu, trước đó Lệ còn bán ma tuý hồng phiến cho QH, sinh năm 2003 trú tại xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Văn Quỳnh. Quá trình điều tra xác định, sau khi mua được ma tuý từ Lệ, Quỳnh đã bán lại cho các đối tượng khác để thu lợi bất chính.

Ngày 18/06/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Lệ và Nguyễn Văn Quỳnh về tội Mua bán trái phép chất ma tuý theo quy định tại khoản 2, điều 251 BLHS.

Đồng thời, Công an xã Hương Khê cũng ra Quyết định xử phạt hành chính số tiền 1.500.000 đồng, áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma tuý đối với NTC, sinh năm: 1988, trú tại thôn Quang Thượng, xã Hương Khê và ĐVL, sinh năm: 1988, trú tại xã Hương Đô.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ nay đến hết năm 2026: Người sinh vào 3 năm này làm thẻ căn cước sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt

Từ nay đến hết năm 2026: Người sinh vào 3 năm này làm thẻ căn cước sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt Nổi bật

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng Nổi bật

‘Vụ án của Ngân 98 là điển hình về ảnh hưởng xấu đời sống xã hội’

‘Vụ án của Ngân 98 là điển hình về ảnh hưởng xấu đời sống xã hội’

09:20 , 20/06/2026
Lệnh tạm giam Trương Thị Loan SN 1991

Lệnh tạm giam Trương Thị Loan SN 1991

08:59 , 20/06/2026
Bên trong khu chợ Gà - chợ Gạo trước thềm dự án 3.100 tỷ đồng: Những căn nhà chỉ đủ một người nằm và kỳ vọng nơi 'đất vàng' TP.HCM

Bên trong khu chợ Gà - chợ Gạo trước thềm dự án 3.100 tỷ đồng: Những căn nhà chỉ đủ một người nằm và kỳ vọng nơi 'đất vàng' TP.HCM

08:44 , 20/06/2026
Lời khai của Nguyễn Thị Kim Anh - nhân viên Công ty Holidays Việt Nam trong đại án kỳ nghỉ

Lời khai của Nguyễn Thị Kim Anh - nhân viên Công ty Holidays Việt Nam trong đại án kỳ nghỉ

08:38 , 20/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên