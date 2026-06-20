Vụ cô gái ở Hải Phòng bị sàm sỡ trong đêm: Tạm giữ hình sự một nam thanh niên SN 2003

Ngày 20/6, Công an TP Hải Phòng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP, trong vòng chưa đầy 24h, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an phường An Hải đã khẩn trương xác minh về video đăng tải trên mạng xã hội.

Theo đó, nội dung video phản ánh về sự việc một công dân nữ điều khiển xe mô tô ở tuyến đường TDP Tê Chử, phường An Hải, Hải Phòng thì bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô đi từ phía sau vượt lên, sau đó dựng xe giữa đường chạy lại ôm cô gái và có hành vi sàm sỡ xảy ra vào giữa đêm 18/6/2026 trên địa bàn phường An Hải, Hải Phòng.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh tại Công an phường An Hải (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Kết quả, chiều ngày 19/6/2026, lực lượng Công an xác định đối tượng gây ra vụ việc trên là Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 2003, đăng ký thường trú tại xã Vĩnh Hòa, Hải Phòng, hiện đang ở tại TDP Trang Quan, phường An Hải, Hải Phòng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Anh về hành vi Dâm ô theo Điều 146 BLHS, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.