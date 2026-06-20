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200 hộ dân di dời làm cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên nhận 'sổ đỏ' nơi ở mới

| | Xã hội

Ngày 20/6, 200 hộ gia đình, cá nhân phường Hồng Hà được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 80m2 mỗi thửa, tại thôn Thiết Úng và Hà Khê.

Ngày 20/6, UBND xã Thư Lâm và UBND phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo.

Trong đợt này, 200 hộ gia đình, cá nhân phường Hồng Hà được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 80m2 mỗi thửa, tại thôn Thiết Úng và Hà Khê. Các thửa đất thuộc các khu quy hoạch đồng bộ hạ tầng giao thông, điện, nước, cây xanh, chiếu sáng…

Người dân phường Hồng Hà nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Thư Lâm

Trước đó, ngày 6/6, UBND xã Thư Lâm đã trao 48 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân phường Bồ Đề bị thu hồi đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo.

Chia sẻ tại hội nghị, đại diện UBND phường Hồng Hà cho biết, đối với các hộ gia đình nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực, phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị và cũng là thành quả từ sự đồng thuận, tin tưởng của chính các gia đình đối với chủ trương phát triển của Thành phố.

Vị này cũng ghi nhận và cảm ơn sự chia sẻ, đồng hành của toàn thể nhân dân đã chấp hành tốt chủ trương thu hồi đất, bàn giao mặt bằng để phục vụ các công trình giao thông trọng điểm. Sự hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển của Thủ đô là điều rất đáng trân trọng.

Hội nghị trao giấy chứng nhận ngày 20/6

Đại diện phường Hồng Hà đồng thời khẳng định, sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với xã Thư Lâm và các cơ quan liên quan để giải quyết những vấn đề còn phát sinh, bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Ông Lại Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Thư Lâm cho biết thêm, mục tiêu của tái định cư không chỉ là có nơi ở mới mà còn phải tạo điều kiện để người dân xây dựng cuộc sống tốt hơn.

Ngoài hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, xã Thư Lâm cũng chú trọng phát triển hạ tầng xã hội phục vụ cư dân mới. Trong năm 2027, xã Thư Lâm sẽ triển khai xây dựng một trường mầm non và một trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2, cuối năm 2026 sẽ khởi công xây dựng một trường THPT mới nhằm đảm bảo an sinh cho người dân.

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

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