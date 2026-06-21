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Tất cả người dân đang dùng Zalo chú ý nhận thông báo này phải kiểm tra số điện thoại ngay

| | Xã hội

Zalo đang triển khai cơ chế xử lý đối với tài khoản đăng ký bằng các số thuê bao không còn được sử dụng.

Ứng dụng nhắn tin Zalo vừa cho biết đã chính thức phối hợp cùng nhà mạng Viettel áp dụng cơ chế quản lý mới đối với các số điện thoại không còn hoạt động. Động thái này nhằm mục đích dọn dẹp các tài khoản ảo và ngăn chặn rủi ro bảo mật từ các thuê bao di động đã bị nhà mạng thu hồi.

Giải quyết triệt để nỗi lo từ "SIM tái cấp"

Động thái này của Zalo và Viettel diễn ra trong bối cảnh rất nhiều người dùng liên tục phàn nàn về những phiền toái khi mua phải "SIM quay đầu". Đây là thuật ngữ chỉ các số điện thoại đã bị nhà mạng thu hồi từ chủ cũ do không sử dụng, sau đó phân phối và bán lại ra thị trường cho khách hàng mới.

Thực tế, rất nhiều số điện thoại "tái sinh" này đã từng được chủ cũ dùng để liên kết với tài khoản ngân hàng, ví điện tử hay các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng liên lạc. Hệ quả là:

Tất cả người dùng Zalo chú ý nhận thông báo này phải kiểm tra tài khoản ngay - Ảnh 1.

Theo thỏa thuận hợp tác, Viettel sẽ chủ động đồng bộ và cung cấp danh sách những thuê bao đã ngừng hoạt động hoặc bị hủy số. Zalo sẽ dựa vào kho dữ liệu này để đối chiếu, rà soát lại toàn bộ hệ thống tài khoản của mình.

Biện pháp này được kỳ vọng sẽ khóa chặt khả năng truy cập trái phép của người dùng mới vào dữ liệu cũ, bảo vệ toàn vẹn không gian riêng tư được lưu trữ trên đám mây, đồng thời quét sạch nạn SIM rác, tài khoản ảo trên môi trường số.

Dấu hiệu nhận biết và các bước cập nhật số điện thoại mới

Nếu số điện thoại bạn đang dùng đăng ký Zalo nằm trong diện bị nhà mạng thu hồi, ứng dụng sẽ gửi một thông báo cảnh báo và ghim cố định nó ở ngay vị trí đầu tiên trên thanh cửa sổ tin nhắn.

Khi nhìn thấy thông báo này, người dùng bắt buộc phải thực hiện việc chuyển đổi sang một số điện thoại mới trong khoảng thời gian quy định để bảo đảm tài khoản không bị khóa hoặc gián đoạn dịch vụ.

Quy trình thay đổi thông tin được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng vô cùng đơn giản qua 3 bước:

Tất cả người dùng Zalo chú ý nhận thông báo này phải kiểm tra tài khoản ngay - Ảnh 2.

Lưu ý quan trọng từ Zalo: Nền tảng này áp dụng nguyên tắc quản lý độc bản: mỗi số điện thoại chỉ được quyền liên kết duy nhất với một tài khoản Zalo. Do đó, trước khi tiến hành chuyển đổi, người dùng phải bảo đảm rằng số điện thoại mới dự định thay thế chưa từng được sử dụng để tạo lập hay kích hoạt cho bất kỳ tài khoản Zalo nào khác.

Thái Hà

Theo Thái Hà

Đời sống và pháp luật

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