Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, thời gian gần đây, một thủ đoạn vô cùng tinh vi đang rộ lên tại nhiều địa phương, đó là đánh cắp tài khoản mạng xã hội và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo video giả mạo khuôn mặt, từ đó dễ dàng lừa mượn tiền từ người thân, bạn bè của nạn nhân.

Điều đáng lo ngại là các đối tượng lừa đảo thường ưu tiên nhắm vào những người có sức ảnh hưởng, người có uy tín trong xã hội, cán bộ hoặc lãnh đạo các cơ quan. Lợi dụng sự tin tưởng tuyệt đối từ các mối quan hệ của những cá nhân này, kẻ xấu dễ dàng khiến các nạn nhân khác sập bẫy. Để chiếm quyền kiểm soát tài khoản, chúng tung ra hàng loạt cạm bẫy mồi nhử như gửi đường link lạ chứa mã độc, yêu cầu quét mã QR, lừa lấy mã OTP, hoặc thậm chí mạo danh cơ quan chức năng để đe dọa lấy thông tin đăng nhập. Sau khi xâm nhập thành công, chúng dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng lịch sử nhắn tin, cách xưng hô và danh bạ để vạch ra kịch bản lừa vay mượn tiền hoàn hảo nhất.

Điểm đáng sợ nhất của thủ đoạn này là sự kết hợp nhuần nhuyễn với công nghệ trí tuệ nhân tạo. Khi nhận được tin nhắn hỏi vay tiền đột ngột, nhiều người đã cảnh giác yêu cầu gọi video qua Zalo để xác minh danh tính. Nắm thóp được tâm lý này, kẻ gian lập tức sử dụng công nghệ Deepfake AI để tái tạo chính xác khuôn mặt và giọng nói của chủ tài khoản.

Nạn nhân nhìn thấy người quen qua màn hình, nghe đúng giọng nói quen thuộc nên hoàn toàn bị thuyết phục và nhanh chóng chuyển khoản một số tiền lớn mà không mảy may nghi ngờ. Sự tinh vi của hình ảnh do AI tạo ra khiến những người không am hiểu công nghệ rất khó nhận biết thật giả bằng mắt thường, dẫn đến việc nhiều người bị lừa mất hàng trăm triệu đồng chỉ trong tích tắc.

Trước mức độ tinh vi của tội phạm mạng, mỗi người dùng cần chủ động thiết lập một "bức tường phòng vệ" vững chắc cho tài khoản của mình. Việc cốt lõi là tuyệt đối không cung cấp mã OTP hay mật khẩu cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức, đồng thời cẩn trọng trước các đường link hoặc mã QR lạ được gửi đến. Đặc biệt, khi nhận được yêu cầu mượn tiền hoặc nhờ chuyển khoản qua mạng xã hội, ngay cả khi đã xác nhận bằng cuộc gọi video, bạn vẫn phải tự mình kiểm chứng chéo. Hãy nhấc máy gọi điện thoại trực tiếp qua mạng viễn thông thông thường, chủ động hẹn gặp mặt, hoặc liên hệ với những người thân khác của họ để xác minh tình hình thực tế trước khi bấm nút chuyển tiền. Cuối cùng, việc thiết lập mật khẩu mạnh, bật tính năng xác thực hai lớp và thường xuyên kiểm tra các thiết bị đăng nhập là những bước đi thiết yếu để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của bạn khỏi nanh vuốt của kẻ gian.