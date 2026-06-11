Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Ứng dụng VNeID tiếp tục được mở rộng thêm nhiều tiện ích phục vụ người dân, trong đó có lĩnh vực y tế.

Thông qua Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên nền tảng này, người dùng có thể tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, theo dõi thông tin sức khỏe cá nhân và sử dụng nhiều loại giấy tờ y tế dưới dạng điện tử.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đơn vị đang thực hiện đồng bộ, chia sẻ dữ liệu khám chữa bệnh trong hệ thống quản lý của ngành, đồng thời tiếp nhận kết quả khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc từ các cơ sở y tế để hình thành Cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân.

Người dân hiện có thể tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, đơn thuốc và nhiều thông tin y tế cá nhân ngay trên ứng dụng VNeID nhờ dữ liệu được liên thông giữa ngành Y tế và Bảo hiểm xã hội.

Cơ sở dữ liệu này do Bộ Y tế xây dựng và quản lý, phục vụ công tác theo dõi sức khỏe người dân theo vòng đời, hỗ trợ hoạt động khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh tật cũng như công tác hoạch định chính sách y tế.

Thông qua Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, người dân có thể tra cứu thông tin về các lần khám, chữa bệnh đã thực hiện. Dữ liệu được cập nhật theo từng năm, bao gồm cơ sở khám chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, thời gian nhập viện - xuất viện, thuốc điều trị, đơn thuốc, các phẫu thuật hoặc thủ thuật đã thực hiện.

Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép người dùng xem các giấy tờ liên quan như giấy chuyển tuyến, giấy hẹn tái khám và thông tin nhà thuốc.

Theo quy định, hồ sơ bệnh án điện tử phục vụ công tác chuyên môn sẽ bao gồm thông tin cá nhân của người bệnh, kết quả khám lâm sàng, cận lâm sàng, thăm dò chức năng, quá trình chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và các dữ liệu liên quan khác trong suốt quá trình khám chữa bệnh.

Các cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc lên Cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc đợt khám. Đối với dữ liệu phát sinh trước ngày 31/5, việc đồng bộ phải hoàn tất trước ngày 15/7.

Tính đến cuối năm 2025, cả nước có khoảng 21,5 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tương đương 45% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt khoảng 95% dân số.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết việc liên thông dữ liệu giữa hai ngành không chỉ giúp người dân thuận tiện tra cứu thông tin sức khỏe mà còn hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến khám, chữa bệnh một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.