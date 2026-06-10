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Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú nguyên hiệu trưởng Nhan Thanh Liêm

| | Xã hội

Qua điều tra xác định hơn 1,59 tỷ đồng được các bị can sử dụng 28 hóa đơn và chứng từ khống để hợp thức hóa việc thanh toán.

Ngày 10/6/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường tỉnh An Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang cùng 02 cấp dưới có hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cụ thể, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhan Thanh Liêm (sinh năm 1967, trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang); Triệu Văn Cang (sinh năm 1965, trú tại 679 đường Ngô Quyền, phường Rạch Giá, nguyên Trưởng phòng quan hệ Doanh nghiệp, quản trị thiết bị và đào tạo ngắn hạn Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang); Lê Trần Như Thủy, sinh năm 1979, (trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, nguyên Kế toán trưởng Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú nguyên hiệu trưởng Nhan Thanh Liêm- Ảnh 1.

Bị can Nhan Thanh Liêm - Ảnh: Công an An Giang

Kết quả điều tra xác định, năm 2019, Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang ký hợp đồng với Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thực hiện chương trình đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cấp độ quốc tế nghề Quản trị khách sạn, với tổng giá trị hợp đồng hơn 4,63 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, nhà trường đã tiếp nhận và thu tổng cộng hơn 2,12 tỷ đồng, gồm hơn 1,79 tỷ đồng do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp và 329 triệu đồng học phí của học sinh. Hồ sơ, chứng từ thể hiện tổng số tiền đã chi là hơn 2,77 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua điều tra xác định số tiền chi thực tế chỉ hơn 1,17 tỷ đồng; số tiền còn lại hơn 1,59 tỷ đồng được các bị can sử dụng 28 hóa đơn và chứng từ khống để hợp thức hóa việc thanh toán.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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