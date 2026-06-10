Bắt Chủ tịch công ty bất động sản nổi tiếng tại Quảng Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Đức Lanh (SN 1962), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long, để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Động thái này được đưa ra sau quá trình điều tra, xác minh liên quan đến hoạt động huy động vốn, hợp tác đầu tư tại dự án Hạ Long Star - một dự án bất động sản từng thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong giai đoạn 2021-2022, mặc dù không phải chủ đầu tư của dự án Hạ Long Star, Vương Đức Lanh vẫn sử dụng bản đồ quy hoạch chia lô nhà ở thấp tầng thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của khu tổ hợp các công trình dịch vụ hỗn hợp và nhà ở trong dự án khu đô thị sinh thái Hạ Long Star để thực hiện các giao dịch với khách hàng.

Vương Đức Lanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long, bị khởi tố để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: CTTĐTCATQN)

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định bản đồ quy hoạch này chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, ông Lanh vẫn ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư với nhiều cá nhân, tổ chức. Đối tượng của các hợp đồng là những ô đất được cho là không tồn tại trên thực tế.

Bằng hình thức này, bị can bị cáo buộc đã chiếm đoạt số tiền lớn từ các nhà đầu tư.

Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Quảng Ninh. Việc người đứng đầu doanh nghiệp bị khởi tố đang thu hút sự chú ý của dư luận địa phương cũng như giới đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản những năm gần đây xuất hiện không ít vụ việc liên quan đến huy động vốn trái quy định, quảng bá dự án chưa đủ điều kiện pháp lý hoặc giao dịch các sản phẩm chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quy định của pháp luật, hành vi sử dụng thông tin không đúng sự thật về dự án, quyền sử dụng đất hoặc tài sản hình thành trong tương lai nhằm huy động vốn, nhận tiền của khách hàng có thể bị xử lý hình sự nếu đủ căn cứ xác định yếu tố gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội cũng như xác định số lượng người bị hại và giá trị tài sản bị chiếm đoạt.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng phát đi thông báo đề nghị các tổ chức, cá nhân đã từng chuyển tiền cho Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long hoặc trực tiếp cho ông Vương Đức Lanh để tham gia hợp tác đầu tư, góp vốn thực hiện dự án liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh để cung cấp thông tin, phục vụ quá trình điều tra.

Người dân có liên quan đến vụ việc được đề nghị làm việc với Điều tra viên Đặng Minh Toàn thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh qua số điện thoại 0961.686.036 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

*Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh