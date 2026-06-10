Bộ Xây dựng điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự

Căn cứ theo các quy định hiện hành, trên cơ sở đề nghị của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ và Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, ngày 9-6, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm 4 nhân sự tại 4 đơn vị trực thuộc.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng các lãnh đạo Bộ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. Ảnh: Tạ Hải

Cụ thể, bổ nhiệm ông Lương Văn Long, Trưởng phòng điều hành dự án 6, Ban QLDA Thăng Long giữ chức Phó Giám đốc Ban QLDA Thăng Long.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Khánh, Trưởng phòng Kỹ thuật - Thẩm định, Ban QLDA giữ chức Phó giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Lưu, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Thư ký Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Bổ nhiệm ông Vũ Thế Hoàn, Phó Trưởng phòng Tài chính - Tài sản, Vụ Kế hoạch - Tài chính giữ chức Trưởng phòng Tài chính - Tài sản, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Trước đó ít ngày, sáng 29-5, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trao các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 6 nhân sự quan trọng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trao quyết định và tặng hoa các cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tại Hội nghị sáng 29-5

Cụ thể, ông Lê Kim Thành, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông.

Ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông.

Bà Trịnh Thu Hà, Phó chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Ông Hoàng Triệu Long, Phó chi cục trưởng Chi cục tại TPHCM thuộc Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Ban QLDA 85.

Ông Nguyễn Trung Sơn, Trưởng phòng Kỹ thuật - Thẩm định, Ban QLDA Thăng Long, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Ban QLDA Thăng Long.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thái Bình tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng.

Vào cuối tháng 4-2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đã điều động, bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Quản lý doanh nghiệp, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp; ông Lâm Văn Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; ông Vương Trọng Minh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Quang Giang, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Thành Vinh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam; ông Trần Văn Bổng, Trưởng phòng Tài chính - Tài sản, Vụ Kế hoạch - Tài chính, giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long; ông Dương Thế Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I, giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III; ông Nguyễn Thành Tưởng, Phó Trưởng phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Văn phòng Bộ Xây dựng, giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Xây dựng; bà Lê Thị Thủy, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, giữ chức Kiểm soát viên Tổng công ty Quản lý bay. Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1-5-2026.