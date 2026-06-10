Khách Trung Quốc đưa xấp tiền 500.000 đồng, phản ứng của chủ tiệm ở TP.HCM gây xôn xao

Mới đây, mạng xã hội xôn xao khi xem đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại tình huống hy hữu khi một nam thanh niên người Trung Quốc thanh toán tiền tại một tiệm văn phòng phẩm.

Theo nội dung trong clip, vị khách vào mua hàng, khi tính tiền hết tổng cộng 760 nghìn đồng. Người này cầm một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng, đếm 16 tờ và đưa cho chủ quán. Nhận tiền, chủ quán khá bất ngờ, biết khách đã nhầm nên nữ chủ quán đã trả lại toàn bộ tiền thừa cho khách.

Hành động của nữ chủ quán đã nhận được “cơn mưa lời khen” từ cộng đồng mạng. Được biết, chủ quán là chị Phạm Thắm (ở TP.HCM). Tình huống xảy ra vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 4/6 vừa qua.

Nam thanh niên trả nhầm số tiền lớn cho chủ tiệm văn phòng phẩm ở TP.HCM.

Kể trên Tri thức - Znews, chị Thắm cho biết thời điểm trên, nam thanh niên vào mua một số đồ văn phòng phẩm. Nữ chủ quán không biết tiếng Trung, còn vị khách lại không biết tiếng Việt. Khách chỉ món nào thì chị Thắm lấy món đó. Thấy khách không biết tiếng nên chủ quán ghi hóa đơn để khách dễ hiểu.

Đến khi thanh toán, tổng cộng hết 760.000 đồng, chị Thắm đã nói rõ và vị khách cũng nhắc lại con số này. Tuy nhiên sau đó, nữ chủ tiệm giật mình khi thấy nam thanh niên đưa cho mình tới 8 triệu đồng.

Sau khi trả lại tiền thừa, chị Thắm đã nhắc vị khách lần sau đi mua hàng nên dẫn theo người Việt để tránh nhầm lẫn. Chị Thắm không chắc nam thanh niên có hiểu hết những điều mình nói hay không, chỉ thấy vị khách cười ngại ngại rồi cảm ơn.

Kể thêm trên Dân trí, chị Thắm bộc bạch đã có 7 năm gắn bó với nghề kinh doanh văn phòng phẩm. Đây không phải lần đầu nữ chủ quán gặp khách thanh toán nhầm song những lần trước chỉ là số tiền nhỏ. Việc khách trả nhầm số tiền lớn như thế này là hiếm hoi.

Mỗi lần khách nhầm lẫn, dù là 5.000 - 10.000 đồng, chị Thắm đều chủ động trả lại. Với vợ chồng chị, bất kể là số tiền lớn hay nhỏ, sự trung thực và uy tín là điều quan trọng trong kinh doanh.