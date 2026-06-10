Thanh niên đột nhập tiệm vàng lấy tài sản hơn 3 tỷ: Camera an ninh ghi lại cảnh tượng sốc trong đêm

Vào khoảng 2h ngày 9/6, Công an xã Hưng Thịnh tiếp nhận tin báo của anh Vũ Ngọc Thạch (SN 1994, ngụ ấp Lộc Hòa, xã Hưng Thịnh, Đồng Nai), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Kim Ngọc Thạch, về việc tiệm vàng Kim Ngọc Thạch trên Quốc lộ 1A, thuộc ấp Lộc Hòa, bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Hưng Thịnh đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, đồng thời phối hợp với gia đình bị hại và quần chúng nhân dân tổ chức truy bắt đối tượng.

Qua quá trình vây bắt, lực lượng chức năng đã khống chế được Nguyễn Hồng Trương (SN 1994, trú tại xóm 1, thôn 1, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng), được xác định là nghi phạm thực hiện vụ trộm.

Kiểm tra tại hiện trường và trên người đối tượng, công an thu giữ nhiều tài sản gồm vòng, dây chuyền, lắc tay, nhẫn bằng kim loại màu vàng và màu trắng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều công cụ, đồ vật nghi được sử dụng để phục vụ việc đột nhập, trộm cắp tài sản. Theo cơ quan công an, tổng giá trị số tài sản thu giữ ước tính hơn 3 tỷ đồng.

Camera an ninh ghi lại vụ trộm ở tiệm vàng.

Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Hồng Trương khai nhận do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để lấy tiền trả nợ. Đối tượng đã chuẩn bị sẵn các công cụ cần thiết, lợi dụng thời điểm đêm khuya để đột nhập vào tiệm vàng bằng cách leo từ mái tôn xuống.

Hiện Công an xã Hưng Thịnh đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và chuyển vụ việc đến Phòng PC01 Công an thành phố Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Từ vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý hoặc tài sản có giá trị lớn, cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên kiểm tra và gia cố hệ thống cửa, khóa, camera giám sát, chuông báo động; đồng thời bố trí lực lượng bảo vệ hoặc người trông coi vào ban đêm để hạn chế nguy cơ bị tội phạm xâm nhập.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân kịp thời thông báo khi phát hiện người lạ, phương tiện có biểu hiện nghi vấn hoặc các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật để được xử lý nhanh chóng.

(Nguồn: Công an xã Hưng Thịnh)