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Bắt Bùi Thị Trang SN 1993

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Ngày 10/6, Công an phường Tam Phước, TP Đồng Nai cho biết đã phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, vào lúc 16 giờ ngày 4/6, Công an phường Tam Phước tiến hành kiểm tra hành chính một nhà trọ tại khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước, thành phố Đồng Nai.

Qua kiểm tra phòng trọ do Châu Hoàng Thăng (sinh năm 1993, ngụ khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước) thuê ở, lực lượng Công an phát hiện 11 đoạn ống nhựa được hàn kín hai đầu, bên trong chứa chất màu trắng nghi là ma túy tổng hợp.

Làm việc với cơ quan Công an, Châu Hoàng Thăng và Bùi Thị Trang (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Vĩnh Long) khai nhận số chất trên là ma túy tổng hợp dạng đá do Thăng mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch để cất giấu, bán lại kiếm lời.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Tam Phước đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Thăng và Trang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật và các tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận đã bán ma túy cho Trần Thanh Phong (sinh năm 1994, ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Duy Long (sinh năm 1985, ngụ TP HCM).

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định vào chiều cùng ngày, Trần Thanh Phong đã mua ma túy từ Bùi Thị Trang rồi cùng Trần Thanh Việt (sinh năm 1991) và Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1988) sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ.

Sau khi nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, Trần Thanh Phong đã chủ động đến Công an phường Tam Phước đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi vi phạm và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Duy Anh

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