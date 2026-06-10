VNeID vừa tích hợp thêm một tiện ích mới được rất nhiều người dân quan tâm

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trong thời gian gần đây, cùng với quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, ứng dụng VNeID do Bộ Công an phát triển đang trở thành nền tảng số quan trọng, hỗ trợ người dân thực hiện nhiều thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Không chỉ phục vụ định danh điện tử, VNeID còn liên tục được cập nhật thêm nhiều tiện ích thiết thực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.

Một trong những tính năng được nhiều người quan tâm hiện nay là tiện ích tra cứu thông tin xuất nhập cảnh trên ứng dụng VNeID.

Thay vì phải trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để kiểm tra thông tin, người dân giờ đây có thể dễ dàng tra cứu ngay trên điện thoại di động ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào. Điều này góp phần tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại và nâng cao tính chủ động trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến xuất nhập cảnh.

Bên cạnh sự tiện lợi, ứng dụng VNeID còn bảo đảm tính an toàn và bảo mật thông tin nhờ được kết nối, vận hành trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thông tin cá nhân của người dùng được quản lý và khai thác theo đúng quy định của pháp luật, góp phần hạn chế nguy cơ lộ lọt dữ liệu, tạo sự yên tâm trong quá trình sử dụng.

Để sử dụng tiện ích tra cứu thông tin xuất nhập cảnh, người dân chỉ cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đăng nhập ứng dụng VNeID, truy cập mục "Dịch vụ khác", lựa chọn "Tra cứu xuất nhập cảnh", sau đó điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn và gửi yêu cầu để nhận kết quả tra cứu.

Toàn bộ quá trình được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, miễn phí và rất thuận tiện.

Việc chủ động khai thác các tiện ích số trên ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc mà còn góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hướng tới hình thành xã hội số và công dân số trong thời kỳ chuyển đổi số quốc gia.