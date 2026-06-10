Tử hình Trần Văn Đông SN 1987

Ngày 9/6, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và chính thức đưa ra phán quyết nghiêm khắc đối với nhóm đối tượng nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép hàng chục kilogam ma túy do Trần Văn Đông tổ chức, điều hành.

Báo Công an nhân dân đưa tin, căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định áp dụng các hình phạt cụ thể đối với các bị cáo như sau:

Trần Văn Đông (sinh năm 1987): Lãnh mức án cao nhất là Tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Chí Công (sinh năm 1984) và Lê Hoàng Từ Nhân (sinh năm 1987): Cùng lĩnh mức án Chung thân với đồng tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Phúc Ánh (sinh năm 1990): Bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Lê Như Cường (sinh năm 1990): Nhận mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đột kích căn hộ chung cư, phát hiện kho hàng lậu núp bóng "Trà vị hồng ổi"

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn thông tin từ bản cáo trạng cho biết, thông qua việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, vào tối ngày 9/4/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với Công an phường Thạnh Xuân, quận 12 (cũ) tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất căn hộ mã số C3.2 thuộc chung cư Picity High Park (đóng trên địa bàn quận 12). Tại thời điểm lực lượng chức năng ập vào, Trần Văn Đông cùng một số cá nhân khác đang có mặt bên trong.

Quá trình thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại căn hộ này, các chiến sĩ công an đã phát hiện và thu giữ một khối lượng ma túy đặc biệt lớn bao gồm các loại Methamphetamine, Ketamine và MDMA.

Toàn bộ số chất cấm này được các đối tượng phân chia cất giấu tinh vi bên trong các thùng giấy carton, ngụy trang che mắt lực lượng chức năng bằng các nhãn mác thương mại như “Trà vị hồng ổi” hay “Mango powder bột xoài”… để tại nhiều ngóc ngách trong nhà. Đi kèm với đó là hàng loạt công cụ, máy móc chuyên dụng phục vụ cho việc chia nhỏ và đóng gói thành phẩm ma túy.

Ngay trong ngày phá án, cơ quan tiến hành tố tụng đã nhanh chóng mở rộng mũi tấn công và bắt giữ thành công Nguyễn Chí Công khi đối tượng này đang trực tiếp vận chuyển gần 2kg Methamphetamine trên đường đi giao cho khách hàng. Song song với đó, Nguyễn Phúc Ánh cũng bị sa lưới pháp luật khi đang trên hành trình áp tải hơn 1kg Ketamine. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng này, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục thu giữ thêm một lượng lớn ma túy các loại.

Tiếp tục lần theo các đầu mối giao dịch, Cơ quan Điều tra đã làm rõ vai trò của Lê Hoàng Từ Nhân. Đối tượng này xác nhận đã chủ động thu mua hơn 1kg Methamphetamine từ đầu nậu Trần Văn Đông với mục đích phân phối lại nhằm ăn chênh lệch kiếm lời.

Khi công an ập vào nơi cư trú, toàn bộ số ma túy chưa kịp bán ra thị trường của Nhân đã bị thu giữ trọn vẹn. Riêng đối với trường hợp của Lê Như Cường, hồ sơ điều tra xác định đối tượng này chỉ tàng trữ, cất giấu một lượng nhỏ chất cấm với mục đích cá nhân để sử dụng.

Hồ sơ vụ án khẳng định, bị can Trần Văn Đông đóng vai trò cốt lõi và đặc biệt quan trọng trong toàn bộ đường dây này. Đông được các đối tượng khác tin tưởng thuê đứng ra trực tiếp quản lý kho tổng, thực hiện các công đoạn phân chia, đóng gói bao bì và điều phối hàng đi giao cho các đối tác khi có yêu cầu.

Khối lượng chất cấm mà Trần Văn Đông phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật là cực kỳ lớn, bao gồm: hơn 12,8kg Methamphetamine, hơn 16,3kg Ketamine cùng hơn 8,6kg hỗn hợp MDMA, Ketamine (tổng trọng lượng tổng hợp vượt mức 37kg ma túy các loại).