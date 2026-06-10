Bắt nhân viên trung tâm lừa đảo Trần Văn Lực

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 10/6 cho biết, ngày 04/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Lực (SN 1999, trú tại thôn Trần Phú, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên) về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” quy định tại khoản 2 Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định vào năm 2021, Trần Văn Lực vượt biên trái phép sang Campuchia, làm việc cho trung tâm lừa đảo trên mạng. Tại đây, Lực thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống giàu có, tiền, vàng trên trang facebook cá nhân “Trần Văn Lực” để lôi kéo người sang làm việc. Từ năm 2021 đến năm 2022, Lực đã lôi kéo, đưa dẫn nhiều người đi lao động tại Campuchia bằng hình thức vượt biên trái phép.

Đối tượng Lực - Ảnh: Công an Hưng Yên

Qua vụ việc trên, công an tỉnh khuyến cáo nếu có nhu cầu ra nước ngoài lao động, người dân cần đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được giải đáp, hướng dẫn, đi theo con đường hợp pháp, được Nhà nước bảo đảm các quyền và nghĩa vụ liên quan.