Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt nhân viên trung tâm lừa đảo Trần Văn Lực

| | Xã hội

Năm 2021, Trần Văn Lực vượt biên trái phép sang Campuchia, làm việc cho trung tâm lừa đảo trên mạng.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 10/6 cho biết, ngày 04/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Lực (SN 1999, trú tại thôn Trần Phú, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên) về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” quy định tại khoản 2 Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định vào năm 2021, Trần Văn Lực vượt biên trái phép sang Campuchia, làm việc cho trung tâm lừa đảo trên mạng. Tại đây, Lực thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống giàu có, tiền, vàng trên trang facebook cá nhân “Trần Văn Lực” để lôi kéo người sang làm việc. Từ năm 2021 đến năm 2022, Lực đã lôi kéo, đưa dẫn nhiều người đi lao động tại Campuchia bằng hình thức vượt biên trái phép.

Đối tượng Lực - Ảnh: Công an Hưng Yên

Qua vụ việc trên, công an tỉnh khuyến cáo nếu có nhu cầu ra nước ngoài lao động, người dân cần đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được giải đáp, hướng dẫn, đi theo con đường hợp pháp, được Nhà nước bảo đảm các quyền và nghĩa vụ liên quan.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý quy định phạt tới 100 triệu đồng

Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý quy định phạt tới 100 triệu đồng Nổi bật

20 tổ công tác phá chuyên án đặc biệt lớn, khám xét tại 8 tỉnh thành, bắt 'đầu sỏ' Nguyễn Văn Tuấn SN 1988

20 tổ công tác phá chuyên án đặc biệt lớn, khám xét tại 8 tỉnh thành, bắt 'đầu sỏ' Nguyễn Văn Tuấn SN 1988 Nổi bật

Khách Trung Quốc đưa xấp tiền 500.000 đồng, phản ứng của chủ tiệm ở TP.HCM gây xôn xao

Khách Trung Quốc đưa xấp tiền 500.000 đồng, phản ứng của chủ tiệm ở TP.HCM gây xôn xao

15:59 , 10/06/2026
Vụ bé trai 10 tuổi người thâm tím nghi bị bạo hành: Lời khai của bố đẻ

Vụ bé trai 10 tuổi người thâm tím nghi bị bạo hành: Lời khai của bố đẻ

15:35 , 10/06/2026
Thanh niên đột nhập tiệm vàng lấy tài sản hơn 3 tỷ: Camera an ninh ghi lại cảnh tượng sốc trong đêm

Thanh niên đột nhập tiệm vàng lấy tài sản hơn 3 tỷ: Camera an ninh ghi lại cảnh tượng sốc trong đêm

15:12 , 10/06/2026
Lần đầu tiên hàng trăm cảnh sát ở 11 tỉnh thành đồng loạt phá án, bắt hơn 400 đối tượng

Lần đầu tiên hàng trăm cảnh sát ở 11 tỉnh thành đồng loạt phá án, bắt hơn 400 đối tượng

14:50 , 10/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên