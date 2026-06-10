Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt tạm giam cán bộ thuế Đào Thị Ngân SN 1972

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai mới đây đã đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở đối với 3 đối tượng nguyên là cán bộ Chi cục Thuế Khu vực Lào Cai - Mường Khương thuộc Cục Thuế tỉnh Lào Cai để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các đối tượng gồm: Đào Thị Ngân, sinh năm 1972; Phạm Văn Viết, sinh năm 1968; Nguyễn Quốc Trinh, sinh năm 1968, đều trú tại phường Lào Cai.

Quá trình điều tra xác định, trong năm 2020, Đào Thị Ngân được giao nhiệm vụ phụ trách Tổ thu phí, Nguyễn Quốc Trinh, Phạm Văn Viết là thành viên Tổ thu phí đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác thu phí sử dụng hạ tầng đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Kim Thành - Lào Cai của một số tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, gây thiệt hại tài sảnlớn của Nhà nước.

Căn cứ kết quả xác minh và các hồ sơ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 05/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở đối với 3 đối tượng Đào Thị Ngân, Nguyễn Quốc Trinh, Phạm Văn Viết.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Đến ngày 07/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã thi hành các Quyết định và lệnh trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng có liên theo quy định của pháp luật.