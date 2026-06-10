Ra quyết định khởi tố nhân viên trạm BOT Nguyễn Doãn Sơn

Qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực kinh tế, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện dấu hiệu vi phạm trong việc xét duyệt hồ sơ miễn, giảm phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Km93+160, Quốc lộ 1.

Kết quả điều tra xác định, một số doanh nghiệp mặc dù không đáp ứng điều kiện hoạt động thực tế trong phạm vi được hưởng chính sách miễn, giảm phí nhưng vẫn được xác nhận đủ điều kiện để được phê duyệt hưởng ưu đãi.

Quá trình điều tra cho thấy, những người được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh thực tế hoạt động của doanh nghiệp đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định, không kiểm tra, đối chiếu thực tế hoạt động của doanh nghiệp nhưng vẫn xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng chính sách miễn, giảm phí sử dụng đường bộ.

Trạm thu phí Km93+160, Quốc lộ 1. Ảnh: CA Lạng Sơn

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 04/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 01 vụ án hình sự, khởi tố 03 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bước đầu xác định hành vi của các bị can đã tạo điều kiện để doanh nghiệp được hưởng miễn, giảm phí sử dụng đường bộ không đúng quy định với số tiền khoảng 466 triệu đồng.

Các bị can Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Doãn Sơn, Linh Văn Hoàng (mặc trang phục dân sự, từ trái qua). Ảnh: CA Lạng Sơn

Mặc dù giá trị thiệt hại trong vụ án không quá lớn so với nhiều vụ việc kinh tế khác, song đây là hồi chuông cảnh báo đối với công tác quản lý, thẩm định và thực thi các chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Bởi lẽ, nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời, tình trạng xác nhận hình thức, thiếu kiểm tra thực tế hoặc lợi dụng chính sách để trục lợi có thể diễn ra trong thời gian dài, gây thất thoát nguồn thu, ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhà đầu tư dự án và làm giảm hiệu quả của các chính sách hỗ trợ được Nhà nước ban hành.