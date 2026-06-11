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Ra quyết định khởi tố nhân viên ngân hàng Nguyễn Thị Hiền SN 1983

| | Xã hội

Nguyễn Thị Hiền đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin được việc vào Ngân hàng.

Ngày 10/6, Công an TP Hà Nội cho biết ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền (SN 1983, thường trú tại: Tổ DP số 2 Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội; Nơi ở: số 50 San hô 10 Oceanpark 2, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ra quyết định khởi tố nhân viên ngân hàng Nguyễn Thị Hiền SN 1983- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Hiền

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ cuối năm 2024 đến tháng 9/2025, Nguyễn Thị Hiền là nhân viên Trung tâm dịch vụ khách hàng của 1 Ngân hàng lớn. Đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối về việc các ngân hàng đang tuyển nhân sự và bản thân có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin được việc vào Ngân hàng rồi chiếm đoạt tiền xin việc.

Công an TP Hà Nội đề nghị ai đã nộp tiền cho Nguyễn Thị Hiền để nhờ xin việc vào các ngân hàng thì liên hệ, trình báo Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ: số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội; Số điện thoại cán bộ thụ lý: 098.876.2645) để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra, giải quyết vụ án trước ngày 30/6/2026.

Theo Chi Chi

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