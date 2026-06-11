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Miền Bắc sắp đón mưa to 3 ngày liên tiếp

| | Xã hội

Dự báo đợt mưa lớn sẽ kéo dài từ đêm 14 đến ngày 16/6.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm nay (12/6), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực phía Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng có nơi có nắng nóng.

Từ ngày 13-14/6, ở khu vực Trung Bộ, đồng bằng và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, cục bộ có nơi trên 37 độ.

Từ khoảng chiều tối đêm 14-16/6, Bắc Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng; từ ngày 17/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Miền Bắc sắp đón mưa to 3 ngày liên tiếp- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 và ngày 12/6

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày trời nắng. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Theo Duy Anh

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