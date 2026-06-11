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Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của hai Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền và Khuất Tiến Minh

| | Xã hội

Cả 2 Giám đốc bị khởi tố trong vụ án đầu tiên trên phạm vi cả nước liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền.

Ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về "Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự, đồng thời tổ chức khám xét khẩn cấp 05 địa điểm tại Hà Nội, Phú Thọ là các công ty cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm.

Đây là vụ án đầu tiên trên phạm vi cả nước được khởi tố liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.

Trước đó, qua công tác điều tra, nắm tình hình trên địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam, địa chỉ tại số 2371, tổ 92, Khu 8, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ do Nguyễn Thị Thanh Huyền, SN 1981 làm Giám đốc đã cung cấp 81 máy tính nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Quá trình kiểm tra xác định các máy tính trên được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft Office có dấu hiệu sử dụng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép như crack, key lậu, activator nhằm vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền của nhà sản xuất để sử dụng trái phép.

Mở rộng kiểm tra, xác minh tại 01 cơ sở giáo dục trên địa bàn, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện thêm 350 máy tính do nhà trường quản lý, sử dụng có dấu hiệu tương tự liên quan đến việc kích hoạt bản quyền phần mềm không hợp pháp.

Toàn bộ số máy tính này được cung cấp bởi Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam, địa chỉ tại số 7, ngách 20, ngõ 420 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution, địa chỉ tại số 2, ngách 64/51 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, giá trị bản quyền hợp pháp của hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office trên thị trường dao động từ khoảng 4.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với mỗi máy tính. Với số lượng máy vi phạm được phát hiện, thiệt hại trực tiếp đối với các chủ thể quyền được ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, thiệt hại thực tế không chỉ dừng lại ở giá trị bản quyền bị chiếm đoạt mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm, làm suy giảm hiệu quả bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh lành mạnh và quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, tổ chức sở hữu phần mềm. Đây là những thiệt hại lâu dài, khó có thể đo đếm đầy đủ bằng giá trị vật chất.

Cơ quan Công an xác định hành vi cài đặt, sử dụng hoặc cung cấp phần mềm không có bản quyền là hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với chương trình máy tính, vi phạm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, việc sử dụng các phần mềm được kích hoạt trái phép còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin, dễ bị cài cắm mã độc, phần mềm gián điệp, tạo điều kiện cho các hoạt động tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu và xâm phạm bí mật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh từ buổi khám xét khẩn cấp 5 địa điểm do Công an Phú Thọ cung cấp:

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Thị Thanh Huyền, SN 1981, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc đối với Khuất Tiến Minh, sinh năm 1990, là Giám đốc Công ty TNHH MTV giải pháp công nghệ Tek- solution tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ công bố Lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Bùi Đắc Ánh Dương, Giám đốc Công ty Cổ phần hệ thống thông tin ATHENA Việt Nam để phục vụ công tác điều tra

Theo Chi Chi

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