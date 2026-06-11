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Hà Nội: Bổ nhiệm 3 Chánh án Tòa án nhân dân khu vực

| | Xã hội

Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 3 Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 1, khu vực 7 và khu vực 8.

Ngày 11/6, TAND TP Hà Nội cho biết, vừa tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chánh án TAND khu vực 1, TAND khu vực 7 và TAND khu vực 8.

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ TAND TP Hà Nội đã công bố các quyết định bổ nhiệm của Chánh án TAND tối cao đối với lãnh đạo các TAND khu vực.

Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội trao quyết định cho các bộ.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hồng Hà , Chánh án TAND khu vực 7 được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND khu vực 1.

Ông Nguyễn Trường Giang , Chánh án TAND khu vực 8 được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND khu vực 7.

Ông Chu Thiện Nghĩa , Phó Chánh án TAND khu vực 4 được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND khu vực 8.

Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo TAND TP Hà Nội chúc mừng tập thể cán bộ, công chức các TAND khu vực 1, khu vực 7, khu vực 8 và các cán bộ được bổ nhiệm.

Chánh án Nguyễn Xuân Kỳ cho hay, đây đều là những cán bộ trưởng thành từ thực tiễn công tác, có quá trình cống hiến lâu dài cho ngành Tòa án, được đào tạo bài bản, có năng lực quản lý, điều hành và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Hoàng An

Tiền Phong

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