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Hà Nội: Thí sinh dùng camera 'cúc áo' để gian lận thi sát hạch lái xe

| | Xã hội

Lực lượng chức năng phát hiện một thí sinh sử dụng điện thoại kết nối camera "cúc áo" và tai nghe siêu nhỏ để gian lận trong kỳ thi sát hạch lái xe.

Camera siêu nhỏ thu giữ của thí sinh.

Chiều qua (10/6), tại Trung tâm sát hạch và cấp giấy phép lái xe Đức Thịnh (xã Phúc Thịnh, Hà Nội), Hội đồng sát hạch thuộc Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã phát hiện một trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ cao nhằm gian lận trong kỳ thi sát hạch lái xe.

Cụ thể, qua công tác kiểm tra trước khi vào phòng thi và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Hội đồng sát hạch phát hiện thí sinh này mang theo một điện thoại iPhone 6 được kết nối với tai nghe siêu nhỏ giấu trong tai và camera ngụy trang dạng "cúc áo" để nhận thông tin hỗ trợ từ bên ngoài trong quá trình làm bài.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Hội đồng sát hạch đã dừng phần thi của thí sinh vi phạm, lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời bàn giao người cùng tang vật cho Công an xã Phúc Thịnh xử lý theo quy định.

Thí sinh gian lận trong kỳ thi sát hạch.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các kỳ sát hạch nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận, bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi sát hạch không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông khi người không đủ năng lực điều khiển phương tiện vẫn có thể được cấp giấy phép lái xe.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

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