Khởi tố học sinh lớp 10 xâm nhập hệ thống tiêm chủng, thu thập, mua bán 20 triệu dữ liệu cá nhân

Chiều 10/6, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin đã khởi tố một đối tượng ở Nghệ An về hành vi xâm nhập trái phép vào Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia để thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân của nhiều người dân trên phạm vi cả nước.

Cơ quan tố tụng làm việc với N.H.A và người giám hộ. (Ảnh: Công an Lâm Đồng)



Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhiều tài khoản trên các hội, nhóm kín đăng tải, rao bán số lượng lớn dữ liệu cá nhân của công dân trên địa bàn cả nước; trong đó có công dân của tỉnh Lâm Đồng.

Nhận thấy hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, tạo điều kiện cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tập trung xác minh, điều tra.

Sau quá trình xác minh, điều tra, ngày 5/6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm rõ và khởi tố N.H.A (sinh năm 2010, trú xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An) về các tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” theo Điều 288 và Điều 289 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, N.H.A là học sinh lớp 10 tại một trường trung học phổ thông ở Nghệ An. Đối tượng tự tìm hiểu kiến thức lập trình trên Internet, sau đó xây dựng các thuật toán và lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập vào Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) quản lý.

Từ việc xâm nhập trái phép này, đối tượng đã thu thập dữ liệu cá nhân của người dân trên toàn quốc, sau đó đăng tải lên các hội, nhóm chuyên mua bán dữ liệu trên mạng.

Cơ quan điều tra xác định N.H.A đã thu thập và bán khoảng 20 triệu thông tin dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao yêu cầu đối tượng mở các file dữ liệu đã chiếm đoạt. (Ảnh: Công an Lâm Đồng)

Công an tỉnh Lâm Đồng nhận định, vụ việc là hồi chuông cảnh báo đối với một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc chạy theo lợi ích vật chất trước mắt, nhiều người đã tham gia các hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân, xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin với suy nghĩ đây chỉ là hình thức kiếm tiền trên mạng. Tuy nhiên, mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đều để lại dấu vết điện tử và sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định.

Hành vi mua bán dữ liệu cá nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo quy định của pháp luật, dữ liệu cá nhân của công dân được bảo vệ và mọi hành vi thu thập, mua bán, trao đổi hoặc công khai trái phép dữ liệu cá nhân đều bị nghiêm cấm. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi mua bán dữ liệu cá nhân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, Điều 288 Bộ luật Hình sự quy định người vi phạm có thể bị phạt tiền đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 7 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền bổ sung, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc hành nghề nhất định theo quy định của pháp luật.

Đối với hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, Điều 289 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Trường hợp phạm tội có tổ chức, thu lợi bất chính lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc chiếm đoạt lượng lớn dữ liệu, mức phạt tù có thể lên đến 12 năm.

Để bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo:

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thường xuyên rà soát, đánh giá mức độ an toàn của hệ thống thông tin; tăng cường các biện pháp bảo mật, quản lý chặt chẽ dữ liệu người dùng; kịp thời phát hiện, khắc phục các lỗ hổng bảo mật, không để các đối tượng lợi dụng tấn công, đánh cắp dữ liệu;

- Các đơn vị quản lý dữ liệu cá nhân cần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong việc bảo vệ, khai thác và sử dụng dữ liệu đúng quy định; không để xảy ra tình trạng lộ, lọt thông tin công dân;

- Các bậc phụ huynh, nhà trường cần tăng cường giáo dục, định hướng cho thanh thiếu niên sử dụng Internet an toàn, lành mạnh; nâng cao nhận thức pháp luật, tránh bị lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng;

- Người dân cần chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, không cung cấp thông tin cho các trang web, ứng dụng không rõ nguồn gốc; thường xuyên thay đổi mật khẩu, kích hoạt xác thực nhiều lớp; nâng cao cảnh giác trước các hành vi thu thập, mua bán dữ liệu trái phép và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn;

Mọi tổ chức, cá nhân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân; không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động mua bán dữ liệu trái phép, xâm nhập hệ thống thông tin. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.