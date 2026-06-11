Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, bắt giữ Hoàng Quý Nhân SN 1995

| | Xã hội

Khám xét chỗ ở của đối tượng, cơ quan Công an phát hiện trong phòng ngủ của Hoàng Quý Nhân được lắp đặt hệ thống trồng cây cần sa trong nhà tinh vi.

Ngày 5/6/2026, Công an phường Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên) tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số thanh niên có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Qua công tác xác minh, làm việc với những người có dấu hiệu nghi vấn là anh Đ.T.D, SN: 2009 và anh Đ.Đ.A, SN: 2006 cùng trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên khai nhận có sử dụng ma túy dạng "cỏ", cần sa. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận nguồn gốc số ma túy được mua của Hoàng Quý Nhân, SN: 1995, HKTT: Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nhân, cơ quan Công an phát hiện trong phòng ngủ của Hoàng Quý Nhân được lắp đặt hệ thống trồng cây cần sa trong nhà tinh vi, hiện đại; thu giữ 35 chậu cây cần sa tươi cùng các công cụ phương tiện phục vụ việc trồng, chăm sóc cây cần sa gồm: Hệ thống khung, bóng đèn, máy đo nhiệt độ điện tử,... mô phỏng lại môi trường sống tự nhiên của cây cần sa một cách tinh vi.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn thu giữ các công cụ, phương tiện phục vụ việc chế biến, đóng gói cần sa phục vụ việc mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng.

Hệ thống trồng cây cần sa trong nhà của đối tượng

Các công cụ, phương tiện phục vụ việc sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng

Với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, quá trình đấu tranh, Hoàng Quý Nhân đã thừa nhận hành vi trồng cần sa và mua bán trái phép chất ma túy của mình. Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục xác minh, làm rõ.


Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID Nổi bật

Phát hiện thi thể nam sinh đang phân hủy nặng sau nhiều ngày mất tích bí ẩn ở Bệnh viện đa khoa Bà Rịa

Phát hiện thi thể nam sinh đang phân hủy nặng sau nhiều ngày mất tích bí ẩn ở Bệnh viện đa khoa Bà Rịa Nổi bật

Đồng loạt khám xét, bắt Phó giám đốc cty trang sức Đào Thùy Trang và nhân viên chế tác

Đồng loạt khám xét, bắt Phó giám đốc cty trang sức Đào Thùy Trang và nhân viên chế tác

10:46 , 11/06/2026
Xe ô tô dừng khẩn giữa Quốc lộ 5, CSGT phát hiện người phụ nữ chảy máu nhiều ở cánh tay

Xe ô tô dừng khẩn giữa Quốc lộ 5, CSGT phát hiện người phụ nữ chảy máu nhiều ở cánh tay

10:33 , 11/06/2026
Khởi tố học sinh lớp 10 xâm nhập hệ thống tiêm chủng, thu thập, mua bán 20 triệu dữ liệu cá nhân

Khởi tố học sinh lớp 10 xâm nhập hệ thống tiêm chủng, thu thập, mua bán 20 triệu dữ liệu cá nhân

10:20 , 11/06/2026
Bao nhiêu người đang hưởng lương hưu trên 20 triệu đồng/tháng?

Bao nhiêu người đang hưởng lương hưu trên 20 triệu đồng/tháng?

10:09 , 11/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên