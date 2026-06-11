Xe ô tô dừng khẩn giữa Quốc lộ 5, CSGT phát hiện người phụ nữ chảy máu nhiều ở cánh tay

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 5, tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng đã kịp thời hỗ trợ một trường hợp bị tai nạn lao động đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 10h21 ngày 9/6/2026, tại Km81+400 Quốc lộ 5, phường Hồng An, Hải Phòng, tổ công tác thuộc Trạm CSGT An Hưng gồm 4 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ thì có một xe ô tô mang biển kiểm soát 15K-209.xx đến vị trí làm việc để nhờ hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Qua kiểm tra, tổ công tác nhận thấy trên xe có một người phụ nữ đang trong tình trạng chảy máu nhiều ở cánh tay. Người đi cùng cho biết nạn nhân gặp tai nạn trong quá trình lao động và cần được đưa đến cơ sở y tế khẩn cấp.

CSGT đưa người phụ nữ bị thuơng đi cấp cứu

Trước tình huống trên, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai hỗ trợ. Đồng chí Đại úy Đinh Viết Dương được phân công sử dụng xe mô tô đặc chủng mang biển kiểm soát 15A1-00280 để dẫn đường cho xe ô tô 15K-209.xx di chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, phương tiện chở nạn nhân đã nhanh chóng đến bệnh viện để cấp cứu. Sau khi đưa nạn nhân đến cơ sở y tế an toàn, lái xe đã gọi điện phản hồi tới đường dây nóng của Trạm CSGT An Hưng để gửi lời cảm ơn tới tổ công tác và cá nhân Đại úy Đinh Viết Dương vì sự hỗ trợ tận tình, kịp thời trong lúc cấp bách.