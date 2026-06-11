Thông tin quan trọng liên quan đến Bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân cần nắm rõ

Theo đó, chỉ sau 3-5 ngày đóng tiền, người dân có thể kiểm tra lại trên ứng dụng VssID của BHXH Việt Nam, nếu thấy chưa được cập nhật quá trình đóng BHXH tự nguyện thì liên hệ ngay với cơ quan BHXH gần nhất hoặc gọi Tổng đài 1900 90 68 để được giải quyết và bảo đảm quyền lợi.

Hướng dẫn đóng tiếp BHXH tự nguyện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (Nguồn: BHXH Việt Nam).

Người đóng BHXH tự nguyện có thêm nhiều quyền lợi từ 1/7/2025

Theo đó, từ ngày 1/7/2025 trở đi, các quy định về BHXH tự nguyện được điều chỉnh theo Luật BHXH năm 2024.

Theo quy định mới, ngoài hai chế độ hưu trí và tử tuất, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng thêm một chế độ là trợ cấp thai sản.

Trợ cấp thai sản được quy định từ Điều 94 đến Điều 97 Luật BHXH năm 2024 là chế độ hoàn toàn mới của BHXH tự nguyện.

Người lao động có thời gian đóng BHXH tự nguyện hoặc vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng trợ cấp thai sản.

Điều 95 Luật BHXH năm 2024 quy định chi tiết về trợ cấp thai sản. Theo đó, mức trợ cấp thai sản là 2 triệu đồng cho mỗi con được sinh ra. Trong trường hợp thai từ 22 tuần tuổi trở lên chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ thì mức trợ cấp trên được tính cho mỗi thai.

Ngoài trợ cấp trên, lao động nữ là người dân tộc thiểu số hoặc lao động nữ là người dân tộc Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo khi sinh con còn được hưởng chính sách hỗ trợ khác theo quy định của Chính phủ.

Điều đặc biệt là trợ cấp này do ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện, người tham gia BHXH tự nguyện không phải đóng thêm chi phí.

Quyền lợi thứ hai mà người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng sau ngày 1/7/2025 là thời gian đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm.



